Španělský basketbalista Gasol už do play off NBA nezasáhne. Podstoupil operaci zlomeniny v nártu

Basketbalisté Milwaukee už se v této sezoně NBA nemohou spolehnout na pomoc zkušeného veterána Paua Gasola. Osmatřicetiletý španělský pivot se podrobil operaci únavové zlomeniny kůstky v nártu levé nohy a do play off už nezasáhne. Milwaukee je zatím jediným týmem, který postoupil do semifinále, další série stále pokračují.

New York 19:43 10. května 2019