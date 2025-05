Basketbalisté Oklahomy v sedmém zápase porazili Denver a jsou po devíti letech v semifinále NBA

Basketbalisté Oklahomy City v rozhodujícím sedmém utkání čtvrtfinále play-off NBA zvítězili nad Denverem 125:93 a sérii vyhráli 4:3 na zápasy. Do semifinále postoupili poprvé od roku 2016 a utkají se v něm s Minnesotou. Pro předloňského šampiona Denver skončila sezona podruhé za sebou ve čtvrtfinále. Oklahoma 8:02 19. 5. 2025 (Aktualizováno: 8:57 19. 5. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Baketbalisté Oklahoma City Thunder | Zdroj: Reuters

Oklahoma City sice na úvod série doma zaváhala, ale jinak potvrzovala sílu domácího prostředí a využila ho i v rozhodujícím zápase. Denver s vítězem základní části držel krok jen první čtvrtinu.

Pak začal ztrácet míče a Thunder se dostávali ke snadným košům z rychlých protiútoků. Do poločasu odskočili na rozdíl dvaceti bodů a Denver se zlomil. Postupně domácí vedli až o 43 bodů. Nuggets v zápase ztratili 23 míčů, což Thunder potrestali 37 body.

„Začali jsme, jak jsme chtěli. Ale rychle nám začal zápas utíkat. Jakmile to prostřídali a zvýšili tempo, šli přes nás,“ litoval trenér Denveru David Adelman. „Nestává se často, že se probudíte a víte, že vás čeká zápas, na který si budete pamatovat po zbytek života. A to, co hráči dnes předvedli, bylo opravdu působivé. Jsme teď silnější než na začátku série. A to i díky Denveru, který z nás vymáčkl to nejlepší,“ řekl trenér Oklahomy City Mark Daigneault.

Gilgeous-Alexander s 35 body

Oklahoma City se mohla opět spolehnout na svou hvězdu Shaie Gilgeouse-Alexandera, který 35 body potvrdil roli nejlepšího střelce soutěže.

Důležitou postavou byl také Alex Caruso, který dostal za úkol bránit výrazně vyššího Nikolu Jokiče. Výbornou obranou nedovoloval srbské hvězdě dostávat přihrávky a výrazně přispěl k tomu, že se Jokič v zápase dostal jen k devíti střelám a dal pouze 20 bodů.

I tak byl Jokič nejlepším střelcem Nuggets, neboť jeho spoluhráči zklamali. Zejména Jamal Murray, který na 13 bodů potřeboval 16 střel.

O titul s nováčky

Postup Oklahomy City znamená, že si o titul zahrají čtyři týmy, které už hodně dlouho čekají na úspěch. Minnesota dokonce nikdy nebyla ve finále.

Titul dosud nezískala ani Indiana, která v 70. letech vyhrála jen konkurenční ligu ABA. Oklahoma City má jediný titul z roku 1979, kdy tým sídlil v Seattlu. New York čeká na titul od roku 1973. NBA bude mít jiného vítěze osmou sezonu po sobě, což se stane poprvé v historii soutěže.