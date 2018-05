Cleveland v NBA překvapil Toronto. James a spol. celý zápas dotahovali, vedli až v prodloužení

Basketbalisté Clevelandu zaskočili na úvod semifinále Východní konference play off NBA Toronto a odváží si z jeho palubovky vítězství 113:112 po prodloužení. V základní hrací době hosté ani jednou nevedli, další pětiminutovku si vynutili až díky úspěšné střele LeBrona Jamese, který pak Cavaliers dovedl k triumfu zkompletovaným triple doublem za 26 bodů, 11 doskoků a 13 asistencí. Golden State i podruhé porazilo New Orleans. Toronto 8:35 2. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít LeBron James v prvním zápase Clevelandu na palubovce Toronta | Foto: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Toronto vítěz tabulky základní části Východní konference měl utkání většinu času pod kontrolou. Hráči Raptors si v průběhu vypracovali až 14bodový náskok, ale dostatečný nebyl. V koncovce se totiž začal Cleveland přibližovat. Půlminuty od konce čtvrté čtvrtiny Cleveland poprvé od stavu 0:0 dokázal zásluhou Jamese vyrovnat, nevedl ani jednou.

Potenciální vítěznou střelu zápasu pak měl 2 sekundy před sirénou na ruce pivot Toronta Jonas Valančuinas, ale nedal. Po něm se za 0,6 sekundy se nedokázal prosadit ovšem ani hvězdný James a duel tak dospěl do prodloužení za stavu 105:105. Na jeho začátku se z dálky trefil Kyle Korver, poslal svůj tým poprvé v utkání do vedení a to už svěřenci kouče Tyronna Lua nepustili. Ani tentokrát totiž Raptors poslední útok nezvládli.

Třiatřicetiletý hvězdný LeBron James byl s 46 minutami nejvytíženějším hráčem svého týmu ale také nejlepším střelcem s 26 body, k nim přidal ještě 11 doskoků a 13 asistencí. Tentokrát ho podpořili výrazněji i ostatní spoluhráči. JR Smith nastřílel 20 bodů, 19 Kyle Korver, 16 Jeff Green, 14 bodů a 12 doskoků přidal Tristan Thompson. Kevin Love stihl bodů sedm a k nim doskočil 13 míčů.

„Kluci mi dnes hodně pomohli a tím myslím všechny spoluhráče. V důležitých momentech se nám zadařilo v obraně. Takže přestože nás přeskákali na doskoku, to musíme příště zlepšit, my dávali klíčové střely. Je to pro nás ohromně cenná výhra,“ těšilo Jamese.

V dresu Toronta byl hodně vidět Valančiunas, který zapsal 21 bodů a 21 doskoků. Větší počet bodů a to 22 měl na kontě z jeho spoluhráčů už jen DeMar DeRozan. Rozehrávač Kyle Lowry se dostal na 18 bodů a 10 asistencí.

Do dvouciferných čísel v kolonce nastřílených bodů se dostal ještě náhradník Pascal Siakam, který se postaral o 11 bodů. Raptors se pokusí vyrovnat sérii s Clevelandem, který ho vyřadil v posledních dvou letech z play off, znovu doma a to v noci ze čtvrtka na pátek českého času.

„Víme, že nejnebezpečnější, taková hlava hada, je dvojice Kyle Lowry a DeMar DeRozan a ty musíme odstavit od míče,“ jmenoval spoluhráče z americké reprezentace James, ale jedním dechem dodal. „Nicméně stejně dobře jsme si vědomi, že v téhle sezoně je dokáží podpořit hráči z lavičky, jsou letos hodně produktivní. Povedlo se a máme za sebou úspěšný vstup do série.“

Druhá výhra Warriors

Válečníci z Golden State i podruhé v sérii porazili New Orleans Pelicans, tentokrát 116:112. Warriors byli silnější ve druhé polovině zápasu, kdy otočili vývoj skóre a dostali se až do 10bodového vedení, které v závěru udrželi.

Golden State se mohlo spolehnout na své největší hvězdy. Kevin Durant s připsal 29 bodů, Stephen Curry jen o jeden méně. Právě minuty s Currym na palubovce byly klíčové, čerstvý třicátník zakončil zápas s 26 body ve statistice +/-.