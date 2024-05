Denver v úvodním čtvrtfinále NBA padl s Minnesotou, výhru hostů řídil s 42 body Edwards

Obhájce titulu v NBA Denver Nuggets na úvod čtvrtfinálové série zaváhal doma a podlehl Minnesotě 99:106. Basketbalisté Timberwolves tak vyhráli i pátý zápas letošního play-off. Zasloužil se o to zejména Anthony Edwards, který si 43 body vylepšil osobní rekord ve vyřazovacích bojích. New York 8:46 5. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anthony Edwards si 43 body vylepšil osobní rekord ve vyřazovacích bojích | Zdroj: Reuters

V základní části si oba celky připsaly ve vzájemných zápasech po dvou výhrách. Naposledy uspěl Denver.

Do čtvrtfinálové série ale lépe vstoupila Minnesota. Po vyrovnaném poločase ovládla druhou půli o 11 bodů, poté co se k Edwardsovi přidali další spoluhráči. Velký podíl na výhře měl i nejlepší náhradník sezony Naz Reid, který dal 14 ze svých 16 bodů v poslední čtvrtině.

„V první půli to bylo hlavně o Edwardsovi, ale ve druhé jsme neměli dostatek disciplíny a fyzičnosti a oni si dělali, co chtěli. Najednou se prosazovali Reid, Towns, Conley a nám zápas utekl,“ litoval trenér Denveru Michael Malone.

„Ničil nás ale hlavně Edwards. V jeho hře není slabina. Bude to pořádná výzva, abychom ho zabrzdili,“ dodal.

Zraněný trenér

Minnesota hrála ve druhém poločase přesně a úspěšnost střelby měla 71 procent. „Byl to velmi dobrý týmový výkon. Věřili jsme jeden druhému. Je jedno, kdo si bral a dával střely, prostě jsme byli silnější jako tým. Hrát proti nejlepšímu hráči a nejlepšímu celku je vždy velká zábava,“ prohlásil Edwards, který se spoluhráči bojoval i za trenéra Chrise Finche.

Ten si v osmifinálové sérii při kolizi s hráčem přetrhl vaz v kolenu a musel na operaci. V neděli už sice seděl za lavičkou, ale koučoval za něj asistent Micah Nori a pouze si za Finchem chodil pro rady.

„Všechny koše, co jsme dali, byly po mých signálech. A co jsme nedali, to byla Finchova rozhodnutí,“ žertoval Nori. „Kouč Finch byl skvělý. Velmi dobře nám to fungovalo,“ dodal už vážně.

Denveru nepomohlo ani 32 bodů Nikoly Jokiče a 20 bodů Michaela Portera. „Musíme odvádět mnohem lepší práci. Hlavně v obraně a více jim ztížit střely,“ řekl Jokić.

2. kolo play-off NBA: Západní konference - 1. zápas: Denver - Minnesota 99:106.