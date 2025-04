Basketbalisté Golden State zaskočili v osmifinále play-off NBA Houston. Oklahoma deklasovala Memphis

Pondělní program osmifinále play-off NBA přinesl tři jasné výhry favoritů a jedno menší překvapení, když Golden State na úvod série zaskočili Houston skvělou obranou a výhrou 95:85. Obhájce titulu Boston naopak přehrál Orlandu 103:86, vítěz Východní konference Cleveland zvítězil 121:100 nad Miami a nejlepší tým základní části Oklahoma City deklasovala Memphis 131:80. New York 8:46 21. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Golden State na úvod série zaskočili Houston skvělou obranou a výhrou 95:85 | Zdroj: Reuters

Jen dva týdny zpátky Houston vyhrál na hřišti Golden State, ale dnes se potkaly týmy s odlišným odhodláním. Warriors po úspěchu v předkole přešli na play off mód, který z nich dělal nejlepší tým minulé dekády.

Stephen Curry trefil 12 z 19 střel a dal 31 bodů. Jimmy Butler přidal 25 bodů. Především ale Houston nedostal v útoku vůbec nic zadarmo. Warriors měli 14 zisků a donutili soupeře k úspěšnosti střelby pod 40 procent a za tři body dokonce 20 procent.

Stephen - 31 PTS, 6 REB

Jimmy - 25 PTS, 7 REB, 6 AST, 5 STL



📽️📽️📽️ pic.twitter.com/WJOK0CTJUf — Golden State Warriors (@warriors) April 21, 2025

Po skvělé druhé čtvrtině se hosté ujali vedení až o 23 bodů. Houston přesto zabojoval a zejména díky Alperenu Sengünovi a jeho 26 bodům ještě snížil na 73:76.

Jenže trojka Curryho hosty uklidnila a zápas završil třemi koši Jimmy Butler. Naopak střelecké hvězdy soupeře Jalen Green a Fred VanVleet trefili dohromady jen 7 z 34 pokusů.

Cleveland měl dva hrdiny. Jednoho očekávaného a druhého už tolik ne, když náhradní rozehrávač Ty Jerome dal 16 ze svých 28 bodů v poslední čtvrtině, ve které Cavaliers definitivně zlomili odpor Miami.

Pro Jeroma to přitom v jeho šesté sezoně bylo první utkání play-off. „Když vidíte, že kluci z lavičky předvádí takové věci, tak nás to všechny nabíjí velkou energií. Jen to ukazuje, jak skvělý máme tým,“ řekl rozehrávač Darius Garland.

Další velký výkon pak předvedla hlavní hvězda týmu Donovan Mitchell, který Clevelandu pomohl 30 body. Tuto hranici pokořil v zahajovacím utkání série play-off už posedmé, čímž vyrovnal rekord Michaela Jordana. „Tohle je náš Spidey,“ použil Garland Mitchellovu přezdívku Pavouk. „On je hlavou našeho hada a my jdeme tam, kam jde on,“ dodal.

Oklahoma zničila Memphis

Demolicí skončil úvod série mezi Oklahomou City a Memphisem, na kterém se zřejmě ještě více než na Miami projevilo, že musel hrát dvě utkání v předkole a neměl čas na přípravu a nabírání sil.

Thunder tak od začátku na hřišti dominovali a už v poločase měli náskok 32 bodů. Až při náskoku 56 bodů pak zpomalili a utkání jen dohrávali.

Foot on the gas & we're moving fast 💨



Here's our second quarter recapped 🎥 pic.twitter.com/zv9x7MDAmS — OKC THUNDER (@okcthunder) April 20, 2025

A to si už ve druhé půli mohli dovolit šetřit opory v čele s nejlepším střelcem základní části Shaiem Gilgeousem-Alexanderem, který dnes stihl za 23 minut 15 bodů. Nejlepším střelcem byl s 21 body náhradník Aaron Wiggins.

Gilgeous-Alexander kromě jasné výhry mohl slavit i to, že se podle očekávání objevil v nominaci na nejužitečnějšího hráče sezony společně s Nikolou Jokićem z Denveru a Janisem Adetokunbem z Milwaukee.

„Těžko už můžeme hrát hůře než dnes,“ byl velmi zklamaný trenér Memphisu Tuomas Iisalo. „Takhle už nikdy hrát nesmíme,“ přidal rozehrávač Ja Morant.

Obhájce titulu Boston se tahal s Orlandem do poločasu, když se střelecky příliš nedařilo obvyklým hvězdám. Ale ve třetí čtvrtině ožil zejména Jaylen Brown s Jrue Holidayem a pomohli vytvořit dvouciferný náskok, který už Celtics nepustili. Nejlepším střelcem byl s 30 body Derrick White.

„Tohle je play-off, tam rozhodující momentální šňůry, a my jsme ve druhé půli dobře zareagovali. Jaylen Brown a Jayson Tatum poutali hodně pozornosti od jejich obránců, tak jsem se snažil být agresivní na koš, kdykoli jsem měl příležitost,“ řekl White.

1. kolo play-off NBA: Východní konference - 1. zápasy: Cleveland - Miami 121:100, Boston - Orlando 103:86. Západní konference - 1. zápasy: Oklahoma City - Memphis 131:80, Houston - Golden State 85:95.