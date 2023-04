Basketbalisté Golden State o bod porazili Sacramento a srovnali sérii na 2:2, Bostonu chybí jediná výhra

Obhájci titulu z Golden State zvítězili nad basketbalisty Sacramenta těsně 126:125 a osmifinálovou sérii play-off NBA vyrovnali na 2:2 na zápasy. Denver prohrál 108:114 po prodloužení s Minnesotou, která snížila stav série na 1:3. Jediná výhra k postupu chybí také Bostonu po výhře 129:121 nad Atlantou, za kterou opět nenastoupil Vít Krejčí, New Yorku. Knicks doma zvítězili nad Clevelandem 102:93 a také vedou 3:1. New York 10:02 24. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stephen Curry se snaží umístit míč do koše Sacramenta | Zdroj: Reuters

Basketbalisté Golden State doma téměř neprohrávají, ale tentokrát měli namále. Ve třetí čtvrtině sice zabrali a vypracovali si až desetibodové vedení, jenže Sacramento v poslední části nepříjemně dotíralo.

Klíčové byly trojky Stepha Curryho a Klaye Thompsona tři a půl minuty před koncem, které přinesly pětibodové vedení do koncovky. V ní už se Warriors hlavně bránili a nakonec úspěšně. Harrison Barnes v poslední vteřině trefil jen obroučku.

„Byla to úplně volná střela. Spoluhráči mi věřili, já je bohužel zklamal. Ale to nic nemění na tom, že hrajeme dobře a série je stále otevřená,“ řekl Barnes.

Do sestavy Warriors se po trestu vrátil Draymond Green, který většinou začíná v základní sestavě, ale tentokrát plnil roli náhradníka. „Navrhl jsem to trenérovi, protože tým hrál beze mě skvěle, tak jsem do toho nechtěl zasahovat,“ uvedl Green.

Ve druhém poločase dostal za úkol zpomalit hvězdu Sacramenta De'Aarona Foxe, přestože jako pivot musel bránit rozehrávače. Fox sice dal 38 bodů, ale při poslední akci si přes Greena zakončit nedovolil a raději nahrál Barnesovi.

Minnesota v závěrečných dvou a půl minutách promrhala vedení o 12 bodů a dovolila Denveru poslat zápas do prodloužení, ale nakonec přeci jen vydřela výhru, která Timberwolves ještě prodloužila sezonu. Domácí vedli 96:84 a vypadalo to na klidný konec, ale Denver zabojoval a šňůrou 12:0 pod taktovkou Nikoly Jokiće vyrovnal. A to ještě Jokić neproměnil jeden trestný hod.

V prodloužení sehrál důležitou roli Nickeil Alexander-Walker, který trefil dvě trojky po sobě a zařídil pětibodové vedení, které už domácí nepustili. I díky Anthonymu Edwardsovi, který dalšími pěti body pečetil výhru. Edwards dal celkem 34 bodů. Denveru nestačilo ani Jokićových 43 bodů a 11 doskoků.

Tahoun Atlanty Trae Young nasbíral 35 bodů a 15 asistencí, ale vítězství slavil Boston a ujal se vedení 3:1 na zápasy. Po 31 bodech k tomu přispěli Jayson Tatum a Jaylen Brown. Ten se výrazně zlepšil poté, co ve druhé čtvrtině při oddechovém čase odložil ochranou masku, se kterou hrál poslední dva měsíce.

„Potřeboval jsem změnu. Už se mi dostávalo do hlavy, že se mi s ní moc nedaří,“ řekl Brown.

New York zatím v play-off výborně brání. V nedělním utkání udržel hvězdu Clevelandu Donovana Mitchella na 11 bodech a znovu nedovolil Cavaliers dostat se přes 100 bodů. Jalen Brunson s 29 body a R.J. Barrett s 26 body dovedli Knicks ke třetí výhře v sérii. New York tak má blízko k tomu, aby si poprvé od roku 2013 zahrál ve čtvrtfinále.

„Ale ještě není nic hotovo a rozhodně není co slavit. Je to jen další výhra, ještě jednu potřebujeme,“ řekl Brunson. „Ještě není rozhodnuto. Samozřejmě nás štve, jak jsme tu prohráli, ale na pátý zápas budeme doma připraveni,“ prohlásil Mitchell.

NBA - 1. kolo play-off: Východní konference - 4. zápasy: New York - Cleveland 102:93, stav série 3:1, Atlanta - Boston 121:129, stav série 1:3. Západní konference - 4. zápasy: Golden State - Sacramento 126:125, stav série 2:2, Minnesota - Denver 114:108 po prodl., stav série 1:3.