Cleveland v NBA navýšil vedení v sérii s Miami na 2:0, dařilo se i Bostonu. Green dotáhl Houston k vyrovnání

Cleveland vedl proti Miami v poločase o 17 bodů, nejvíc pak o 19, a navzdory slabší druhé půli podruhé slavil.

Cavaliers trefili 22 z 45 pokusů o tříbodový koš, z toho polovinu zaznamenali jen ve druhé čtvrtině, čímž vytvořili ligový rekord v play off. K tomu proměnili 21 z 23 trestných hodů.

Třiceti body včetně sedmi trojek se blýskl Donovan Mitchell, který 17 bodů nastřílel jen ve čtvrté části.

„Mitchell není bezdůvodně hvězdou. Někdy v NBA zkrátka nemůžete dělat vůbec nic, pokud soupeř trefuje takové střely jako dneska on,“ řekl Davion Mitchell, autor 18 bodů v dresu Miami. Heat vedl Tyler Herro s 33 body.

Tatum Bostonu nepomohl kvůli poraněnému zápěstí a jeho roli tahouna převzal Jaylen Brown, který zapsal 36 bodů, 10 doskoků a pět asistencí.

„Šel do toho s tím, že udělá všechno pro to, abychom uspěli,“ řekl trenér Joe Mazzulla. Dalších 20 bodů a 10 doskoků přidal Kristaps Porzingis.

Magic se trápili při střelbě z dálky, proměnili jen sedm z 29 trojek. Jejich lídrem byl Paolo Banchero s 32 body, devíti doskoky a sedmi asistencemi.

Houston proti Warriors zareagoval na úvodní porážku 85:95 a ve druhém duelu ani jednou neprohrával. Vedle Greena byl vidět turecký pivot Alperen Sengün, autor 17 bodů, 16 doskoků a sedmi asistencí.

