Rekordní série basketbalistů San Antonia je u konce. Legendární kouč Popovich přesto tým chválil

Těsně před svým posledním zápasem v základní části se basketbalisté San Antonia dozvěděli, že play-off NBA bude letos bez nich. Poprvé po 22 sezonách. Rekord soutěže v počtu účastí ve vyřazovacích bojích v řadě tak svěřenci kouče Gregga Popoviche nevylepšili a přišli o nejdelší aktivní sérii v severoamerických profesionálních ligách. Orlando 21:19 14. srpna 2020

„Série? O jaké mluvíte? Na to jsem si ani nevzpomněl, vůbec jsem to neřešil,“ začal rozhovor se zámořskými novináři po porážce s Utahem legendární kouč San Antonia Gregg Popovich. Právě on je hlavním strůjcem úspěšných Spurs, kteří z těch 22 účastí v play-off dokázali vydolovat pět titulů.

„Jen Vás popichuju!“ neztrácel ani s rouškou na puse a po více než měsíci v bublině na Floridě Popovich svůj pověstný smysl pro humor, který poznali na mistrovství světa v Číně i čeští basketbalisté jako soupeři jím vedené reprezentace Spojených států. Pak už ale na telekonferenci mluvil o významu vyrovnání rekordu NBA vážněji.

„Znamená to pravděpodobně hodně pro dost lidí. Nicméně já nežiju minulostí. Ani nevím, kdo loni vyhrál MLB nebo NBA před čtyřmi lety. Ta záležitost je totálně nepodstatná, důležitý je okamžik, kdy to pochopíte a jdete dál. Dívat se zpátky vám nic nedá. Každý úspěch, kterého jsme dosáhli, přišel, protože jsme měli několik skvělých hráčů,“ vysvětloval.

Hlavně Tima Duncana – letošního kandidáta na vstup do Síně slávy. Rodáka z Amerických Panenských ostrovů draftoval Popovich před sezonou v roce 1997, kdy rekordní série San Antonia v počtu účastí v play-off začala. A končí teď, když už je Duncan asistentem jednasedmdesátiletého trenéra. Společně tak hledají nové tváře, které by Spurs vrátily na výsluní.

„Jsem nadšený, jak tady v Orlandu po restartu tým hrál, nečekal jsem to. Mladí kluci zabojovali a dlouho drželi šanci na play-off. Zlepšení, které prokázali, je pro mě cenné. Předváděli jsme tu nejlepší basket za celou sezonu. Užil jsem si to,“ dodal Popovich.

V rámci týmových profesionálních sportů v USA je jen pět týmů, a to v NHL, které natáhly sérii na déle než 22 let.