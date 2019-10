Satoranský přispěl devíti body k výhře Chicaga. To slaví první triumf v NBA v této sezoně

Satoranský byl neomylný z čáry trestného hodu, trefil všech svých pět pokusů, z toho čtyři ve vyrovnané koncovce. Chicago prohrávalo v průběhu zápasu až o 14 bodů. Poprvé do vedení se dostalo až necelé čtyři minuty před koncem čtvrté čtvrtiny po sérii 12:1 zakončené trojkou náhradníka Cobyho Whitea. Nováček v dresu hostů byl s 25 body jedním z hlavních strůjců obratu, protože 21 bodů nasázel ve druhé půli.

👀 @CobyWhite provides a spark off the bench with 25 PTS, 4 3PM in the @chicagobulls' win vs. Memphis! #NBARooks#KiaTipOff19 #BullsNation pic.twitter.com/LH20al7zyI