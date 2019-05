Poprvé v historii. O postupu Toronta do semifinále NBA rozhodla střela v poslední sekundě

Basketbalisté Toronta díky střele v poslední sekundě sedmého zápasu a také hráči Portlandu postoupili do semifinále NBA. O výhře Toronta 92:90 nad Philadelphií rozhodl střelou s klaksonem Kawhi Leonard. Portland otočil sedmý duel v hale Denveru a radoval se z postupu po vítězství 100:96. Kanadský tým se o finále utká s vítězem základní části Milwaukee, Portland čekají šampioni z Golden State. Toronto/Denver 12:10 13. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Leonard se stal prvním hráčem v historii NBA, který ve vyřazovacích bojích proměnil v rozhodujícím sedmém utkání vítěznou střelu se závěrečným klaksonem. Jen v poslední čtvrtině se postaral o 15 bodů, celkem hrdina večera zaznamenal 41 bodů, osm doskoků a tři zisky. Při jeho poslední střele míč čtyřikrát poskočil po obroučce, než se v hale Air Canada Centre začalo mohutně slavit.

„Je to úžasné. Něco takového se mi předtím v sedmém utkání nikdy nepovedlo, ještě jsem v rozhodujícím zápase takovou vítěznou střelu nedal. Je požehnání, že jsem měl tuhle možnost,“ řekl Leonard, který před sezonou přišel do Toronta ze San Antonia, s nímž během sedmiletého působení vyhrál titul v roce 2014.

„Kawhi nás držel na obou koncích palubovky. V tomhle je unikátní,“ ocenil všestrannost svého svěřence trenér Nick Nurse. Sedmnáct bodů přidal střídající Serge Ibaka, Pascal Siakam zaznamenal 11 bodů i doskoků.

Každý hráč základní pětky Philadelphie dal přes deset bodů, lídrem byl Joel Embiid s 21 body a 11 doskoky. „Je těžké se loučit. Nikdo neprohrává rád, obzvlášť ne takhle,“ litoval autor 16 bodů Jimmy Butler. „Musím soupeře ocenit za pevnou obranu, obrovské problémy nám dělalo hlavně jejich přebírání hráčů,“ konstatoval kouč Brett Brown.

Denver x Portland

V Denveru se rozhodující duel dlouho vyvíjel lépe pro domácí Nuggets, kteří vedli až o 17 bodů. Jenže těsně před koncem třetí části šel poprvé do vedení soupeř, a když se to Trail Blazers povedlo v poslední části podruhé, už od té doby neprohrávali. Do konferenčního finále prošli poprvé od roku 2000.

Hrdinou byl CJ McCollum s 37 body a devíti doskoky, Damian Lillard trefil jen tři ze 17 střel z pole a zaznamenal 13 bodů, přidal ale 10 doskoků a osm asistencí. V dresu Nuggets měl na kontě 29 bodů a 13 doskoků Nikola Jokič.

„Je paráda mít na rozehrávce a křídle dva takové hráče (Lillarda a McColluma), kteří dokážou být prospěšní vždy a pokaždé jinak. CJ McCollum střílel a zastoupil Damiana, kterému se sice střelecky nedařilo, ale výborně dirigoval hru,“ řekl kouč Terry Stotts.

2. kolo play off NBA:

Východní konference - 7. zápas:

Toronto - Philadelphia 92:90, konečný stav série 4:3.

Západní konference - 7. zápas:

Denver - Portland 96:100, konečný stav série 3:4.