Lídři konferencí v NBA vyhořeli. Milwaukee prohráli o 41 bodů s Bostonem

Ukrajinská vláda reaguje na návrat Rusů a Bělorusů do soutěží. Sportovcům nařídila je bojkotovat

Pokud by se ukrajinští sportovci přece jen soutěží společně s Rusy a Bělorusy účastnili, mohlo by to vést k tomu, že by byl příslušným svazům odebrán národní status.