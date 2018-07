‚Na papíře to vypadá krásně.‘ Podle Satoranského je nový tým Wizards nejsilnější za jeho působení v NBA

Basketbalista Tomáš Satoranský sice do zámoří ke svému zaměstnavateli Washingtonu dorazí až v druhé polovině září, to ale rozhodně neznamená, že by se nepřipravoval individuálně a nesledoval dění v NBA. Stejně jako on tak jeho Wizards v letním období nezahálejí. Praha 16:30 29. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský při zápase s Minnesotou | Foto: Brad Mills-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Ze stálic basketbalového Washingtonu nebude v hlavní městě USA po pěti sezonách působit 34letý polský pivot Marcin Gortat, který se v průběhu posledního ročníku přes média konfrontoval s kapitánem a hlavní hvězdou týmu, rozehrávačem Johnem Wallem. Odchod slovanského kamaráda Satoranského úplně nepřekvapil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V basketbalovém Washingtonu sice přišel o polského parťáka, ale jinak je podle Satoranského nově poskládaný tým Wizards nejsilnější za jeho dosavadní působení v NBA

„Trochu jsem to čekal. Marcin se k tomu vyjadřoval i dost veřejně, že by si přál odejít,“ přiznal novinářům jediný Čech hrající v NBA Tomáš Satoranský. Wizards za Gortata získali z LA Clippers křídelníka Austina Riverse.

„Vím, že hrozně rádi píšete, že to je můj konkurent, ale za prvé je to můj spoluhráč a za druhé je to spíše hráč na pozici dva než rozehrávač. Samozřejmě na rozehrávce může hrát a NBA je teď hraná tak, že pozice nejsou moc dané. I jeho hra je jiná než moje. Myslím, že bychom mohli spolu dobře pracovat na hřišti,“ myslí si 26letý český reprezentant.

„Měl jsem s ním work out na Wizards, než mě draftovali, a jevil se mi jako prima kluk,“ dodává Satoranský.

Na papíře nejlepší tým

Že by jeho spolupráce s Austinem Riversem mohla být pro Washington prospěšná, věří také Ryan Richman nově povýšený do pozice hlavního ofenzivního asistenta ve Wizards. Mladý kouč je také letos v Praze na v neděli končícím Satoranského kempu pro talentované basketbalisty.

„Jsem nadšený. Myslím, že spolu můžou hrát hodně dobře. Tomáš Austinovi pomůže tím, že mu vypracuje volné střely, tím že dokáže najet do koše a míč vyhazovat ven na volné spoluhráče. Austin zase udělá hru Tomáše lepší, protože dokáže volné střely, ale také umí výborně asistovat,“ říká ve vysílání Sportžurnálu Richman.

V boji o historický postup na mistrovství světa pomůže basketbalistům i Satoranský Číst článek

„Podle mě je to hodně nebezpečná kombinace a bude vzrušující je oba najednou sledovat na hřišti. Mám pocit, že za dobu co jsem u týmu, jsme neměli silnější hráče druhého sledu a důležitou součástí druhé pětky je i Tomáš."

Největším jménem, které v přestupním období ve Washingtonu získali, je americký pivot Dwight Howard. Olympijský vítěz z Pekingu je ale v posledních letech i kvůli častým zraněním spíš stínem dominantního hráče, který před devíti roky dotáhl tým Orlanda Magic do finále NBA.

„Když to bude Dwight, jak ho všichni známe, a bude nahecovaný, může dát klidně patnáct doskoků, 20 bodů, pět bloků. Může to dát nové dimenze naší obraně při nájezdech soupeře,“ pochvaluje si Tomáš Satoranský. Jeho spoluhráčem nově bude i Jeff Green, který vyměnil posledního finalistu NBA Cleveland Cavaliers za Washington Wizards.

„Na papíře to vypadá krásně a jako nejlepší tým, který jsme měli za poslední tři roky,“ tvrdí Satoranský. Až sezona ale ukáže, na co tenhle nově poskládaný tým má a kolik prostoru dostane na palubovce Tomáš Satoranský.