Komplikace pro Satoranského a český tým. NBA by měla začít až v lednu, pauzu pro Tokio neplánuje

Téměř rok bude zřejmě čekat Tomáš Satoranský na svůj další zápas basketbalové NBA. Po nedávno skončené sezoně dohrávané v uzavřeném areálu na Floridě, ovšem bez několika týmů včetně Chicaga Bulls, totiž nový ročník začne nejdřív v lednu. A to s sebou přinese zřejmě také komplikace. Třeba i pro český národní tým usilující o postup na odloženou olympiádu do Tokia.

„Určitě by to byly velké komplikace, i vůči tomu létu. Nikdo neví, co se bude dít. Ani jak to bude s kvalifikací, která by měla být v červnu,“ mluvil basketbalista Tomáš Satoranský o problémech spojených s další sezonou už před svým návratem do zámoří.

Tušil, že pokud NBA začne až po Novém roce, těžko ho zaměstnavatel pro potřeby národního týmu na olympijskou kvalifikaci v Kanadě uvolní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pozdní start nové sezony NBA může zasáhnout i český reprezentační výběr. Více v příspěvku Jakuba Kanty

Teď už je několik týdnů v Chicagu a znovu trénuje s týmem Bulls, který nově vede zkušený trenér Billy Donovan. Na společnou přípravu na další ročník, zdá se, budou mít nejen ve městě na břehu Michiganského jezera času více než dost.

„Sice jsem předtím říkal, že další ročník začne kolem Vánoc, ale mnohem pravděpodobnější teď je, že odstartuje nejdřív v lednu. A to nejen proto, že hráči za sebou mají rekordně dlouhý ročník a musí si odpočinout - fyzicky i mentálně. Vždyť byli v bublině zavření tak dlouho. Stále je tu totiž otázka, jak se bude vyvíjet situace kolem koronaviru,“ vysvětloval nedávno komisionář NBA Adam Silver ve vysílání ABC.

A dodal, že záležet bude hlavně na rychlosti testování. Vedení severoamerické basketbalové soutěže si totiž představuje, že další ročník už by se měl hrát standardně. Tedy v domovských halách klubů a ideálně s diváky v ochozech, a ne někde v uzavřeném komplexu.

Jenže kvůli posunuté sezoně se elitní hráči z NBA velmi pravděpodobně nebudou moct představit na odložených olympijských hrách v Tokiu v příštím roce. Podle Silvera se přerušení soutěže neplánuje.

„Zvažovali jsme to, myslím ale, že se nestane, abychom zastavili NBA kvůli olympiádě. Nejde totiž jen o pár týdnů kvůli turnaji, ale museli bychom hráče uvolnit i na přípravu a pak je zase po návratu nechat nějaký čas odpočinout.“

Z tohoto pohledu se zdá nereálné, že by NBA přerušili ještě dřív a na delší dobu i kvůli olympijské kvalifikaci o Tokio, které se zúčastní i Češi.