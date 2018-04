Satoranský by se v play-off NBA rád vyhnul Clevelandu, zatím to ale vypadá, že na tým Lebrona Jamese narazí

Vyhnout se v play off basketbalové NBA co nejdéle Lebronu Jamesovi a jeho Clevelandu. Takové přání před časem vyslovil jediný Čech v zámoří Tomáš Satoranský. Jenže od té doby to vypadá, že Washington v prvním kole narazí právě na Cavaliers. Už přes týden totiž v tabulce Východní konference patří Wizards šestá příčka a Clevelandu třetí. Washington 12:45 1. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský v dresu Washington Wizards | Zdroj: ČTK

Do konce základní části zbývá Wizards odehrát sedm utkání a co se týče losu, není nejlehčí.

„Trošku to sledujeme. Nedáváme tomu ale takovou důležitost,“ říkal Tomáš Satoranský, protože se leccos ještě může měnit.

LeBron James překonal rekord Michaela Jordana. V 867. zápase v řadě nastřílel alespoň deset bodů Číst článek

„Abych řekl pravdu, tak se snažíme vyhnout Clevelandu, protože jsou asi nejnebezpečnějším týmem pro první kolo,“ říká český basketbalista.

O postup do play-off by ve Washingtonu přišli snad jedině v případě, kdyby i po návratu Walla do sestavy úplně selhali a všechno prohráli, zatímco devátí Pistons už všechno vyhráli. Stejně tak je málo pravděpodobné, že by se z šestého místa posunuli v tabulce výš. Takže to vypadá na střet s loňským finalistou v čele s hlavním adeptem na zisk ocenění pro nejužitečnějšího hráče základní části.

„Má zase jednu ze svých úžasných sezon, je to už jeho patnáctá sezona a je o něm známo, že v play-off svůj výkon ještě pozvedne. V prvním kole neprohrál zápas už snad osm let, jestli se nepletu, takže to určitě je asi nejnebezpečnější tým, který nás může potkat,“ vysvětluje Satoranský.

Satoranský si připsal 11 bodů, Washington ale prohrál v NBA čtvrté z posledních pěti utkání Číst článek

Na východě pátá Indiana má sice oproti klubu z hlavního města USA odehraný o zápas víc, ale také o čtyři výhry víc - posun Wizards tak lze očekávat snad jen dozadu - podobně je na tom ale i Cleveland. Washington má totiž utkání k dobru také na sedmé Miami i osmé Milwaukee - oba celky pak jen o jedno vítězství méně. Ve hře o souboj v prvním kole by pak byly vedoucí Toronto a druhý Boston. Právě Boston Celtics loni Satoranského a spol. v semifinále konference vyřadil.

„Prakticky každý náš vzájemný zápas tento rok se dostal do celostátní televize, což vypovídá o té rivalitě, ale tenhle rok nás i je trápila zranění. Bostonu chybělo minulý zápas pět šest důležitých hráčů. Uvidíme, jestli se s nimi ještě potkáme. Myslím si, že v play-off by se ta rivalita zase zostřila a mělo by to úplně jiný náboj,“ dodává Tomáš Satoranský. Definitivně jasno o složení dvojic pro play-off NBA bude nejpozději 11. dubna, kdy končí základní část.