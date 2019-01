Satoranského už poznávají na ulici. Jediného Čecha v NBA čeká mistrovství světa i narození dcery

Fanoušek Kevin si těsně před domácím zápasem Washingtonu koupil na stadionu dres a nechal si na něj vytisknout číslo 31 a jmenovku Satoranský. Prodavač ho v žertu přemlouval, jestli radši nechce někoho s kratším příjmením, ale Kevin jen zakroutil hlavou.

„Je příjemný a na hřišti spolehlivý. Není to John Wall, ale má velmi dobré statistiky. A tak kupuju jeho dres pro syna, aby mu nechyběl ve sbírce, a zkusí sehnat Satoranského podpis,“ vysvětluje fanoušek Wizards.

Zájmu Američanů přibývá, i když to není úplně dobře měřitelná veličina. Ale sám jediný Čech v současné NBA to cítí také.

„Jsem rád, že jsem si tu získal nějakou část lidí, podpora je cítit. Když chodím do města, volají na mě, že mi fandí, což je skvělé. Jsem tu třetím rokem, takže jsem si mohl vybudovat i pozici u fanoušků, to je hodně důležité,“ říká Radiožurnálu Tomáš Satoranský.

„Není to nic extrémního, že by mě zastavovali každou chvilku. Ale většinou se stane, když jdu ven nebo do obchodu, že mě poznají. Je to takový komfortní střed,“ směje se.

Co je podstatné, nejen u fanoušků si Tomáš Satoranský během uplynulého roku v NBA získal slušnou dávku respektu. A pokud by on sám měl vybrat den, na který bude vzpomínat, jeho volba asi moc nepřekvapí.

„Určitě zápas v Chicagu. Všichni si vzpomenou, že jsem dal svůj nejvyšší počet bodů v NBA a zlomil jsem český rekord. Ale měl jsem i povedenější zápasy, vždycky dávám týmový výkon před můj individuální, ale jelikož jsem jediný Čech v NBA, lidi na to hodně hledí,“ všímá si.

Jeden z novinářů, který na zápasy Washingtonu chodí pravidelně, při posledním zápase roku 2018 řekl, že Satoranský podle něj na své pozici převyšuje nejlépe placeného basketbalistu Washingtonu, momentálně zraněného Johna Walla, a že po sezoně prý odejde za lepší smlouvou jinam do NBA.

Co se letos stane, nevíme, ale jisté je, na co se těší Tomáš Satoranský: „Basketbalově chci pokračovat v individuálním zlepšení, pak se určitě těším na mistrovství světa, je to jedinečná příležitost pro Čechy a celý náš nároďák. A osobně se extrémně těším na roli táty, za měsíc a půl se mi narodí dcera. Snad bude pro nás rok 2019 úžasný,“ věří jediný Čech v NBA.