Satoranského čeká s Washingtonem utkání NBA v Londýně. ‚Pro mě to bude speciální,‘ říká

Čeští basketbaloví nadšenci sledující hlavně NBA upínají svou pozornost k Londýnu. Právě tam se ve čtvrtek večer v utkání NBA představí český rozehrávač Tomáš Satoranský v dresu Washingtonu proti New Yorku Knicks. Blíž k Česku se NBA nehraje, a proto Satoranský musel zajistit lístky do hlediště nejen pro rodinu. Londýn 12:06 17. ledna 2019

„Zařizoval jsem asi třicet lístků pro kamarády a rodinu, takže se na to těším. Přijde možná ještě víc lidí z Česka, co jsem měl zprávy, takže to pro mě bude speciální zápas, na který se dost těším,“ přiznal pro Radiožurnál jediný český basketbalista hrající nejlepší soutěž světa NBA Tomáš Satoranský

Toho ve čtvrtek večer v londýnské O2 aréně čeká s Washingtonem Wizards utkání základní části proti New Yorku Knicks. V ochozech ale bude chybět jeho manželka Anna.

„Nemůže cestovat, protože už je devátém měsíci těhotenství, takže tohle bohužel prošvihla. Myslím ale, že teď máme důležitější starosti. Trochu ji samozřejmě mrzí, že neuvidí naše společné kamarády,“ vysvětloval nastávající otec Tomáš Satoranský.

„Máme k lístkům výhodnější přístup než ostatní. Nebylo to ale tak jednoduchý, jak si to všichni z Česka představují - že jim hned zařídím lístky. Měli jsme ale před sezonou možnost jim zařídit nějaký místa. Byla to pro mě spíš taková tipovačka, kolik lidí tady bude,“ popsal český basketbalista.

Největší fanklub v O2 aréně ani tak mít ovšem sedmadvacetiletý pražský rodák nebude.

„Předběhl mě Ian Mahinmi, který tady má nějakou francouzskou skupinu. Ten si bral kolem padesáti lístků,“ dodává Tomáš Satoranský. Duel Washingtonu s New Yorkem Knicks startuje ve 21 hodin.