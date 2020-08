Toronto a Boston jsou jednou nohou ve čtvrtfinále NBA, Dallas přišel o hvězdého Dončiče

Basketbalisty Toronta a Bostonu dělí jediná výhra od postupu do čtvrtfinále NBA. V sobotu shodně vyhráli i třetí zápas osmifinálové série. Obhájci titulu Raptors přehráli Brooklyn 117:92, Boston zdolal Philadelphii 102:94. Utahu se vrátil po karanténě Mike Conley a sedmi trojkami přispěl k výhře 124:87 nad Denverem. Uspěli také Los Angeles Clippers 130:122 nad Dallasem a stejně jako Utah vedou v sérii 2:1. Orlando 8:40 22. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zraněný basketbalista Dallasu Luka Dončič | Zdroj: Reuters

Conley odjel z uzavřené bubliny na Floridě k porodu syna. Na začátku týdne se vrátil a musel do čtyřdenní karantény. Přišel tak o první dva zápasy. Do třetího už nastoupil a 27 body pomohl k drtivému vítězství. Prohra o 37 bodů je třetí nejhorší v historii Denveru v rámci play off.

Rudy Gobert přidal za Utah své maximum v play off 24 bodů a 14 doskoků. Donovan Mitchell, který táhl tým v prvních dvou duelech, dal 20 bodů. Za Denver měl nejvíce 15 bodů Nikola Jokič.

Smůla pro Dallas

Clippers za výhrou vykročili ve druhé čtvrtině, ve které zaznamenali týmový rekord 45 bodů a vybudovali si až patnáctibodové vedení. Ve třetí části si navíc poranil kotník klíčový hráč soupeře Luka Dončič. Později se do hry vrátil, ale musel znovu odstoupit.

Klíčový hráč Dallasu Dončič se zranil:

Přesto Dončič stihl triple double za 13 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí. V jednadvaceti letech se mu to v play off povedlo jako třetímu nejmladšímu v historii po Magicu Johnsonovu a LeBronovi Jamesovi. I bez něj sice Dallas stahoval, ale porážku neodvrátil ani Kristaps Porzingis 34 body. Tým z Los Angeles táhl Kawhi Leonard 36 body, 9 doskoky a 8 asistencemi.

Toronto ještě nikdy ve své historii nevedlo v sérii 3:0, dnes to však dokázalo. Brooklyn ani tentokráte nekladl větší odpor, když už v první čtvrtině prohrával dvouciferným rozdílem a jeho ztráta narostla až na 31 bodů. Pascal Siakam k tomu přispěl 26 body.

Boston vede už 3:0

To Boston se na třetí výhru nadřel více, jelikož ještě 100 vteřin před koncem vedla Philadelphia, pak ale ztráta Joela Embiida a následný koš s faulem Jaylena Browna nakoply závěrečnou šňůru Celtic 10:0. Brown dal 21 bodů, Kemba Walker 24 bodů. Embiid měl za Sixers 30 bodů a 13 doskoků.

„Proto jsem přišel sem,“ řekl Kemba Walker, který ještě nikdy za devět sezon v NBA nevyhrál sérii play off a teď to má na dosah. „Ještě nikdy jsem nevedl 3:0. Ale práce nám nekončí. I příště do toho musíme dát všechno,“ dodal.

Philadelphia totiž i přes vědomí toho, že ještě nikdo v historii neotočil sérii, ve které prohrával 0:3, nehodlá složit zbraně. „Nechci prohrát 0:4. Něco takového nechci mít ve svém životopise. Nechám na hřišti duši a udělám vše pro to, abychom příště zvítězili,“ slíbil Embiid.