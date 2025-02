Utkání hvězd NBA vyhrál O'Nealův tým, zazářil hlavně Curry. Po více než 20 letech chyběl Lebron James

Na soupisce O'Nealova týmu byl původně také LeBron James, který se ale na poslední chvíli omluvil kvůli zranění levé nohy. Nejlepší střelec v historii NBA, jenž odehrál rekordních dvacet Utkání hvězd, na All Star Game chyběl poprvé od roku 2004.

Tradiční exhibice se letos hrála podle nového formátu. V turnaji čtyř týmů se utkaly výběry, které ze zvolených hráčů sestavili O'Neal, Barkley a Kenny Smith a doplnil je vítězný výběr z pátečního obdobného turnaje nováčků. Zápas vyhrál ten tým, který jako první dosáhl na 40 bodů.

O'Nealův výběr si v semifinále poradil 42:35 s týmem nováčků a poté rozstřílel Barkleyho výběr. Nejlepším střelcem finále byl s 15 body Tatum, Curry přidal 12 bodů a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem Utkání hvězd.

IT WAS STEPH CURRY'S SHOW IN THE BAY 🤩



🌟 20 PTS

🌟 10 REB

🌟 6 3PM

🌟 W



He takes home his 2nd Kobe Bryant Trophy as he wins the #KiaAllStarMVP at 2025 #NBAAllStar! pic.twitter.com/62ArXQffSB