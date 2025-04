Krejčí nasázel 13 bodů a přidal sedm doskoků, Atlanta ale padla. Jokić se blýskl střeleckým maximem

Nejlepší střelecký výkon sezony a své kariéry předvedl Nikola Jokić, který dal 61 bodů, ale nezabránil porážce Denveru s Minnesotou 139:140 po druhém prodloužení. Srbský pivot si za více než 52 odehraných minut připsal také 10 doskoků a 10 asistencí.

Stephen Curry pomohl 52 body včetně 12 trojek z 20 pokusů Golden State k výhře 134:125 v Memphisu. V NBA nasbíral už 25.205 bodů a dostal se na 25. místo v historické tabulce střelců, když předstihl legendárního Jerryho Westa.

Krejčí odehrál 24 minut a prožil druhý nejlepší zápas od návratu po zranění začátkem března. Víc bodů nasbíral pouze minulý týden při prohře s Miami, kdy dal 14 bodů.

Čtyřiadvacetiletý český basketbalista trefil tři z pěti trojek a celkem pět ze sedmi střel a jako jeden z mála hráčů Hawks skončil ve statistice plus minus v kladných bodech.

Jeho spoluhráč Trae Young se prosadil 29 body a 15 asistencemi, Dyson Daniels si připsal 22 bodů a 10 doskoků.

Atlanta ztratila zápas ve druhé a třetí čtvrtině. Největší zásluhu na vítězství Portlandu měl Deni Avdija s bilancí 32 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí. Shaedon Sharpe přidal 33 bodů a 10 doskoků.

Hawks už mají jistou účast v play in a usilují o sedmou příčku ve Východní konferenci, aby začínali na domácí palubovce. Momentálně jsou osmí těsně za Orlandem, oproti kterému mají dva zápasy k dobru.

Curry odehrál 15. utkání s nejméně 50 body a je v této statistice šestý v historii. Vede Wilt Chamberlain se 118 takovými zápasy. Curry navíc již v 27. utkání dal alespoň 10 trojek a v tomto ohledu je suverénně nejlepší. Druhý Klay Thompson má na kontě devět zápasů s takovou bilancí.

You're in for a night when Curry gets cookin' 🔥



12 threes. One word: UNREAL. pic.twitter.com/1T7Oq8Qfkt