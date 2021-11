Krejčímu se daří v rezervě, připsal si i první výhru v NBA. ‚Chci se brzy posunout o krok dál,‘ říká

Basketbalista Vít Krejčí je prvním Čechem, který stihl během jednoho dne nastoupit v NBA i ve farmářské souteži G-League. Český reprezentant absolvoval s týmem Oklahoma City Thunder už přípravu a má za sebou i premiéru v nejlepší basketbalové lize světa. A proto může porovnávat kvalitu obou zámořských soutěží. Oklahoma 20:47 8. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Krejčí | Zdroj: Profimedia

„NBA je samozřejmě na úplně jiném levelu. V G-League asi nikdo není proto, aby tam zůstal, všichni se chtějí posunout dál. Není o tu soutěž takový zájem ze strany fanoušků, ale je to část NBA, kterou týmy a skauti sledují.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Basketbalista Vít Krejčí se zabydluje v zámořské NBA. Více v příspěvku Jakuba Kanty

Právě to, že může být Krejčí víc na očích a k dispozici prvnímu týmu Oklahomy, se mu vyplatilo hned po druhém utkání a také výhře v G-League. Nejen že si šel sednout na lavičku Thunder při domácím duelu se San Antoniem, ale za pět sekund, které strávil na palubovce, zapsal i doskok.

Současné herní vytížení, i když převážně ve farmářském týmu OKC Blue, si po operaci a dlouhé rekonvalescenci levého kolena pochvaluje.

„Na tohle jsem se hrozně těšil, takže jsem se na hřišti bavil víc než kdykoliv předtím. Byl to skvělý pocit,“ popisoval Krejčí svůj návrat na palubovky.

Oklahoma si v NBA vyšlápla na San Antonio, Krejčího povolali z rezervy a naskočil na pár sekund Číst článek

Jednadvacetiletý rodák ze Strakonic skoro rok nehrál basketbal, ale už je zdravý a v zámoří si plní svůj dětský sen. Zatím v OKC Blue, kde dostává potřebné minuty a je v základní sestavě. A statistiky také nemá špatné.

„Nedali mi žádnou konkrétní roli. Vědí, jak hraju a proč mě draftovali. Chtějí, abych hrál svou hru a dostal se do formy. Nepotřebují, abych dal dvacet třicet bodů, to je pak i těžké napodobit v NBA. Chtějí vidět spíš agresivitu v obraně a útoku,“ říká pátý Čech draftovaný do NBA.

Rivalitu v rezervním týmu sice cítí, ale partu si jedním dechem pochvaluje.

„Naše hra v G-League je v podstatě stejná jako v NBA. Máme stejné signály, obranu, stejné principy jako tým v NBA. Takže teď se chci dostat co nejdřív do formy, co nejrychleji, abych se mohl zase posunout o krok dál,“ přeje si Krejčí natrvalo přesídlit z Oklahomy City Blue do hlavního týmu Thunder na soupisku jen pro NBA.