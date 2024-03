Vítězná série Bostonu v NBA skončila po 11 zápasech. Sengun zničil 45 body San Antonio

Po 11 výhrách v řadě basketbalisté Bostonu v NBA podlehli na hřišti Clevelandu 104:105. V sezoně prohráli teprve po třinácté a nadále jasně vládnou celé soutěži. Obhájci titulu z Denveru přišli o šanci dotáhnout se na první místo Západní konference, když podlehli Phoenixu 107:117 po prodloužení. New York 10:42 6. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alperen Sengun | Zdroj: Reuters

Boston vedl nad Clevelandem už o 22 bodů a zdálo se, že bude pokračovat ve své vítězné sérii, která byla v této sezoně NBA nejdelší. Jenže nezvládl poslední čtvrtinu, v níž Cavaliers předvedli největší obrat v historii klubu.

Hlavní zásluhu na tom měl náhradník Dean Wade, který dal v závěrečných devíti minutách 20 bodů včetně vítězného koše. "Obroučka koše najednou vypadala velká jako bazén," řekl Wade.

Za stavu 93:71 předvedli domácí pod jeho taktovkou šňůru 23:4 a vrátili se do hry. Dvě a půl minuty před koncem už vedli. Boston se ještě vzpamatoval a zásluhou koše Kristapse Porzingise s faulem se znovu ujal vedení 37 vteřin před koncem. Zápas rozhodl Wade, který zasmečoval míč rovnou z doskoku neúspěšného nájezdu spoluhráče a zařídil Clevelandu cenné vítězství.

Jayson Tatum měl sice na druhé straně ještě poslední střelu, ale neuspěl. Stejně jako trenér Bostonu s následnou výzvou k rozhodčím, aby u videa zkontrolovali možný faul. Tatum však sám inicioval kontakt s obráncem a sudí neodpískali faul ani po zhlédnutí záznamu.

„Klobouk dolů před Wadem. Ale tenhle zápas jsme měli vyhrát. Nemůžeme nechat soupeře, aby se takhle vrátil do zápasu. Dnes jsme to prohráli v hlavě. Ten zápas jsme měli v rukou, ale nezvládli jsme to. To se nesmí stávat,“ řekl bostonský střelec Jaylen Brown.

Denver nezvládl proti Phoenixu druhou čtvrtinu, kterou prohrál o 19 bodů, ale navzdory manku 22 bodů nakonec sahal po vítězství. Kevin Durant však v závěru trojkou srovnal na 102:102 a poslal utkání do prodloužení.

V něm Phoenix zásluhou Duranta a Bradleyho Beala dominoval a vyhrál ho 15:5. Durant nasbíral 35 bodů, jeho spoluhráč Grayson Allen trefil osm trojek a dal 28 bodů. Denveru nepomohlo ani 25 bodů a 16 doskoků Nikoly Jokiče.

Segun vymazal Wembanyamu

Sengun při vítězství Houstonu nad San Antoniem přehrál vycházející hvězdu Victora Wembanyamu nejen v útoku, ale i v obraně, když francouzský talent dal jen 10 bodů.

Turecký basketbalista se stal teprve pátým hráčem od roku 1973, kdy se začaly počítat do statistik zisky míčů, který v zápase nasbíral alespoň 45 bodů, 15 doskoků a pět zisků.

Dokonce 10 trojek ze 14 pokusů trefil Trey Murphy a 34 body pomohl New Orleans k jasné výhře 139:98 nad Torontem, které v oslabené sestavě utrpělo nejhorší domácí porážku v historii klubu. Murphy je teprve pátým hráčem v sezoně, který se dostal v zápase na dvouciferný počet trojek.

Luka Dončič si připsal 14. triple double v sezoně za 39 bodů, 11 asistencí a 10 doskoků, ale Dallas podlehl Indianě 120:137. Pro slovinskou hvězdu to byl čtvrtý triple double za sebou s alespoň 30 body.

Pacers uspěli díky kolektivnímu výkonu, když devět hráčů nastřílelo dvouciferný počet bodů. „Silný kádr nám pomáhá celou sezonu. Každý může dát 20 bodů a to je velký luxus,“ řekl Myles Turner, který byl s 20 body nejlepším střelcem Indiany.

Výsledky NBA: Brooklyn - Philadelphia 112:107, Charlotte - Orlando 89:101, Cleveland - Boston 105:104, Dallas - Indiana 120:137, Denver - Phoenix 107:117 po prodl., Houston - San Antonio 114:101, Miami - Detroit 118:110, New York - Atlanta 100:116, Toronto - New Orleans 98:139.