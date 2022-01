Brooklyn si v NBA poradil s New Orleans, ale přišel o Duranta. Satoranský do hry nezasáhl

Basketbalisté Brooklynu zvítězili v NBA doma nad New Orleans 120:105 a na druhém místě Východní konference se přiblížili na rozdíl jediné výhry vedoucímu Chicagu. Bulls prohráli potřetí za sebou, když podlehli Bostonu těsně 112:114. Brooklyn však zároveň přišel o nejlepšího střelce soutěže Kevina Duranta, který si ve druhé čtvrtině podvrkl koleno a ze zápasu odstoupil. Vážnost zranění ukáže vyšetření. New York 11:45 16. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kevin Durant z Brooklyn Nets | Zdroj: Reuters

Duranta smolně zranil spoluhráč Bruce Brown, který se snažil zastavit rozběhnutého Herberta Jonese. Ten do něj však v rychlosti narazil a Brown spadl přímo pod nohy Duranta, který ihned odkulhal na lavičku, ačkoli hra ještě nebyla přerušena.

Situace, která předcázela zranění Kevina Duranta:

I hope Kd didn’t tear his acl bro pic.twitter.com/b1EZcoaTAM — Ballsack Sports ®  (@BallsackSports) January 16, 2022

„Samozřejmě by to pro nás byla velká rána, kdyby se Kevin vážně zranil. Nikdo z nás něco takového nechce vidět. Takového hráče nejde jen tak nahradit. Ale ať už to dopadne jakkoli, musíme dál makat a snažit se být lepší a lepší,“ řekl trenér Brooklynu Steve Nash, který už v této sezoně musel řešit zranění několika opor.

Brooklyn v tu chvíli vedl už 52:27 a náskok uhájil až do konce. I díky Jamesi Hardenovi, který zaznamenal 27 bodů a 15 asistencí. Za hosty dal 22 bodů Brandon Ingram.

Český reprezentant Tomáš Satoranský potřetí za sebou do hry nenastoupil, přestože byl připravený na lavičce Pelicans.

Sestřih ze zápasu Brooklyn Nets - New Orleans Pelicans:

Ani na lavičce nebyl Vít Krejčí při porážce Oklahoma City s Clevelandem 102:106. Cavaliers táhl za čtvrtou výhrou v řadě rozehrávač Darius Garland, který si připsal 27 bodů a 18 asistencí, čímž vyrovnal rekord sezony v asistencích.

Výhru zařídil trojkou 11 vteřin před koncem Lauri Markkanen. Cleveland tak zvýšil svůj náskok na šestém místě Východní konference a spolu s pátou Philadelphií, která zvítězila 109:98 nad Miami, se přiblížili čelu tabulky.

Kromě třetího Miami totiž prohrálo i čtvrté Milwaukee, které podlehlo 96:103 Torontu. Hvězdou zápasu byl pivot Toronta Pascal Siakam, který nasbíral druhý triple double v kariéře za 30 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí. Raptors vyhráli nad obhájcem titulu i třetí souboj v sezoně.

Jokič srazil Lakers

Triple double zaznamenal také srbský pivot Nikola Jokič, který 17 body, 12 doskoky a 13 asistencemi pomohl Denveru uštědřit Los Angeles Lakers debakl 133:96. Přitom posledních 14 minut už Jokič jen sledoval zápas z lavičky. Nováček Bones Hyland odehrál v dresu Denveru svůj zatím nejlepší zápas a dal 27 bodů.

„Budeme se muset rozhodnout, jestli chceme hrát s nasazením. Protože občas to vypadá, že si jen jdeme zahrát basketbal, ale soupeři jsou mnohem tvrdší a přehrávají nás nasazením. Takhle to dál nejde,“ zlobil se rozehrávač Lakers Russell Westbrook.

Největší drama přinesl zápas Bostonu s Chicagem, které postrádalo opory Lonzo Balla a Zacha LaVinea. Přesto mohlo vyhrát, když dvě minuty před koncem zvýšil DeMar DeRozan na rozdíl šesti bodů. Jenže pak už Bulls neskórovali a Celtics zápas otočili.

Výhru zařídil čtyřmi trestnými hody v poslední půlminutě Robert Williams. Chicago ještě mělo poslední útok, ale Nikola Vučevič minul trojkový pokus a neuspěl ani DeRozan se střelou po doskoku na vyrovnání.

„Tohle jsou momenty, které chce zažívat každý hráč v lize. Stojíte na čáře pro trestné hody a víte, že musíte dát, aby váš tým vyhrál. A jsem rád, že se mi to povedlo,“ řekl Williams.

Výsledky NBA:

Atlanta - New York 108:117, Boston - Chicago 114:112, Brooklyn - New Orleans 120:105, Dallas - Orlando 108:92, Denver - LA Lakers 133:96, Miami - Philadelphia 98:109, Milwaukee - Toronto 96:103, Oklahoma City - Cleveland 102:107, San Antonio - LA Clippers 101:94, Washington - Portland 110:115.