Východ NBA už zná osm postupujících. Do vyřazovacích bojů jdou Brooklyn a Orlando

Brooklyn dorazil do uzavřeného komplexu u Orlanda pro dohrávku sezony bez dlouhodobě zraněných hvězd Kevina Duranta a Kyrieho Irvinga, postup si přesto vybojoval.

„Máme tady partu kluků, kteří si rozumějí. Dokázali jsme se semknout, vyrovnat se s absencemi a vrátili se do hry,“ řekl rozehrávač Tyler Johnson, který do Nets přišel před restartem sezony po koronavirové pauze.

Orlando sice podlehlo Philadelphii 101:108, ale definitivní jistotu účasti v play off mu dala prohra Washingtonu s New Orleans (107:118). Pelicans i bez odpočívajícího hvězdného nováčka Ziona Williamsona se díky úspěchu nad nejslabším týmem dohrávky sezony udrželi ve hře o play off stejně jako San Antonio po vítězství 119:111 nad Utahem.

První prohra Raptors

Zatímco Milwaukee už obhájilo prvenství ve Východní konferenci, o druhé místo svádějí boj Toronto a Boston a jejich páteční šlágr skončil výhrou Celtics 122:100. Kanadský obhájce titulu utrpěl v „bublině“ na Floridě první prohru.

Celtics v první půli dovolili Torontu jen 37 bodů, sami dali 52. Rozdíl se postupně zvýšil až na čtyřicet a kouč Brad Stevens mohl v závěru šetřit opory. Dvouciferných střelců měl Boston sedm v čele s dvacetibodovým Jayelem Brownem, 13 bodů stačilo Fredu VanVleetovi, aby byl nejlepším střelcem Toronta.

Na pátý pokus v Orlandu slavil výhru Memphis a zamotává boj o poslední postupovou příčku v Západní konferenci. Po vítězství 121:92 nad Oklahomou vede před Portlandem o jednu výhru.

Výsledky NBA:

Brooklyn - Sacramento 119:106, Memphis - Oklahoma City 121:92, New Orleans - Washington 118:107, Philadelphia - Orlando 108:101, San Antonio - Utah 119:111, Toronto - Boston 100:122.