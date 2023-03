Dončič s Irvingem nasázeli dohromady 82 bodů a v NBA rozhodli o výhře nad Philadelphií

Basketbalisté Dallasu zdolali po pěti porážkách z posledních šesti utkání Philadelphii 133:126 a k cennému triumfu je dovedli Luka Dončič a Kyrie Irving. Hvězdný Slovinec nasbíral 42 bodů a 12 asistencí, americký rozehrávač přidal 40 bodů a šest přihrávek. Stali se prvními spoluhráči v historii Dallasu, kteří v jednom utkání NBA nasbírali každý alespoň 40 bodů. New York 9:07 3. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kyrie Irving si dává "high five" s Lukou Dončičem | Zdroj: Reuters

Dončič a Irving vytvořili klubový rekord jako teprve pátá dvojice spoluhráčů za posledních 30 let. „Byli jsme dnes připraveni na velké představení. Já i Luka. Jsem rád, že se naše tvrdá práce konečně promítla i do výsledku, protože jednoznačné to nebylo,“ řekl Irving.

Dallas se sice díky skvělé třetí čtvrtině dostal do vedení 91:71 a 110:91, Sixers nicméně odpověděli 15 body v řadě na začátku poslední části. Domácí však opět zabrali, utekli na dvouciferný rozdíl a výhru uhájili. I díky tomu, že trefili 25 trojek ze 48 pokusů.

„Každý z nich, komu se nahrálo, proměnil trojku. Občas takový zápas zažijete, dnes to zažil Dallas,“ povzdechl si trenér Sixers Doc Rivers. Dončič trefil sedm trojek, Irving šest, Reggie Bullock pět a další tři hráči po dvou. Hostující tým táhl Joel Embiid s 35 body a osmi doskoky, Tyrese Maxey dal 29 bodů a James Harden 27 bodů a 13 asistencí.

Basketbalisté Golden State přehráli Los Angeles Clippers i bez zraněného Stephena Curryho 115:91. Hvězdou duelu byl Jordan Poole, který si připsal 34 bodů: trefil pět trojek a 11 z 12 trestných hodů. Klay Thompson přidal 19 bodů a 11 doskoků.

Warriors v poločase ztráceli 11 bodů, třetí čtvrtinu ale ovládli drtivě 42:16. Závěrečnou pak 28:19. V tabulce Západní konference jsou pátí, naopak Clippers klesli za Dallas na sedmé místo. Hostům nestačilo 21 bodů Kawhiho Leonarda či 12 bodů a 20 doskoků Masona Plumleeho. Paul George zůstal jen na 11 bodech a Russell Westbrook, jenž v novém dresu stále čeká na výhru (0-4), měl bodů osm.

Washington přehrál Toronto 119:108, Kyle Kuzma k tomu přispěl 30 body. San Antonio ve třetí čtvrtině (31:16) smazalo poločasovou ztrátu dvou bodů a zdolalo Indianu 110:99. Tým spoléhal především na Jeremyho Sochana s 22 body a 13 doskoky.

Výsledky NBA:

Dallas - Philadelphia 133:126, Golden State - LA Clippers 115:91, San Antonio - Indiana 110:99, Washington - Toronto 119:108.