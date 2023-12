Indiana si v NBA vyšlápla na lídra soutěže z Bostonu, kromě výhry je stále ve hře o novou trofej

Basketbalisté Indiany zvítězili v NBA nad dosavadním lídrem soutěže Bostonem 122:112 a zároveň postoupili do semifinále nově vzniklého turnaje. V Las Vegas se ve čtvrtek utkají s vítězem duelu mezi New Yorkem a Milwaukee o to, kdo bude moci hrát v sobotním finále o novou trofej.

