Brunson nasázel v NBA 61 bodů, výhru ale slavil se San Antoniem Wembanyama. Ten jich dal 40

Rozehrávač Jalen Brunson nastřílel v NBA 61 bodů, basketbalistům New Yorku ale jeho nový osobní rekord k vítězství nepomohl. Knicks prohráli se San Antoniem 126:130 po prodloužení. Hrdinou vítězného týmu byl Victor Wembanyama, který rovněž zaznamenal osobní rekord 40 bodů a k tomu 20 doskoků. Hvězdný Francouz se stal prvním nováčkem za posledních 31 let, který na taková čísla dosáhl. Před ním se to povedlo Shaquilleu O'Nealovi. New York 7:57 30. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jalen Brunson (11) | Zdroj: Reuters

„Celý život jsem snil o tom, že budu schopen soupeřit s těmito hráči. Ještě to není ono, ale dnes jsem ukázal, že jsem na správné cestě,“ řekl Wembanyama poté, co předvedl jeden z nejlepších nováčkovských výkonů v historii.

Trestnými hody poslal zápas do prodloužení a v něm pěti body rozhodl o třetí výhře nejhoršího týmu Západní konference za sebou.

„Bude to jeden z nejlepších hráčů, jaké basketbal měl. Jen to, jaké má tělo. A co už byl schopen předvést. Mám k němu velký respekt,“ prohlásil o dvacetiletém Wembanyamovi Brunson. Hranici 60 bodů pokořil jako sedmý hráč v sezoně, paradoxně počtvrté z těchto sedmi případů to znamenalo porážku.

Brunson, který měl dosud osobní maximum 50 bodů, zároveň o jediný bod zaostal za klubovým rekordem Carmela Anthonyho.

„Je výjimečný. I když jsme nevyhráli, Jalen předvedl, že je to jeden z nejlepších hráčů Východní konference. Ale to ukazuje každý zápas,“ řekl o svém spoluhráči Donte DiVincenzo.

Výsledky NBA: Brooklyn - Chicago 125:108, Charlotte - Golden State 97:115, Cleveland - Philadelphia 117:114, Denver - Minnesota 98:111, Indiana - LA Lakers 109:90, Miami - Portland 142:82, Oklahoma City - Phoenix 128:103, Orlando - LA Clippers 97:100, Sacramento - Dallas 103:107, San Antonio - New York 130:126 po prodl., Utah - Houston 100:101, Washington - Detroit 87:96.