Krejčí odehrál poprvé přes 40 minut, Oklahoma ale prohrála s Detroitem. Satoranský přispěl k výhře

Oba čeští basketbalisté v NBA opět nastoupili v základních sestavách. Vít Krejčí poprvé v kariéře odehrál v dresu Oklahoma City více než 40 minut, ani jeho 7 bodů, 4 doskoky a 3 asistence ale neodvrátily porážku s Detroitem 101:110. Tomáš Satoranský se naopak s Washingtonem radoval z výhry 135:103 nad Dallasem, k níž přispěl za 15 odehraných minut 2 body, 4 doskoky a 7 asistencemi. New York 9:16 2. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Krejčí (vpravo) brání Cadea Cunninghama | Foto: Alonzo Adams | Zdroj: Reuters

Washington sice už přišel o šanci na play-off, ale hráči Wizards měli speciální motivaci. Jejich největší hvězda Kristaps Porzingis totiž poprvé nastoupil proti Dallasu, ze kterého byl v průběhu sezony vyměněn.

„Po představovačce jsme svolali rychlou poradu a já řekl Kristapsovi: Když tě nechali jít, tak my je teď pro tebe porazíme. A to jsme také udělali,“ řekl Kentavious Caldwell-Pope, který byl s 35 body nejlepším střelcem Washingtonu. Porzingis přidal 24 bodů.

Dallas táhl s 36 body Luka Dončič, ale Mavericks se herně trápili, trenér Jason Kidd se nechal vyloučit a Dallas po prohře přišel o třetí místo v tabulce Východní konference.

Satoranský podruhé za sebou nedal koš ze hry, ale trefil dva trestné hody a především tvořil pro spoluhráče, když každou druhou minutu na hřišti zaznamenal asistenci. Třikrát z toho pro Porzingise.

Kádr Oklahomy sužuje nemoc a proti Detroitu nastoupila jen s osmi hráči. Krejčí byl opět tím nejvytíženějším, na palubovce strávil 40 minut a 36 vteřin. Tedy více, než kolik trvá běžný basketbalový zápas mimo NBA. Trefil jednu trojku z pěti pokusů a prosadil se také po nájezdu, kdy se dostal přes obránce. Na Detroit to ale nestačilo. Pistons se ve třetí čtvrtině dostali do vedení o 22 bodů a výhru už nepustili.

Ani návrat LeBrona Jamese a Anthonyho Davise do sestavy nepomohl Los Angeles Lakers odvrátit pátou porážku za sebou, v pátek podlehli 111:114 New Orleans. Lakers zůstali na 11. příčce Západní konference se ztrátou jedné výhry na desáté San Antonio. To naopak zdolalo 130:111 Portland a drží poslední postupovou pozici. Pelicans mají na devátém místě na Lakers náskok už tří výher.

Lakers nutně potřebovali zvítězit, a tak povolali všechny své hvězdy. Davis se po zranění vrátil 23 body, James dokonce 38 body, ale v závěru už mu chyběly síly. Za poslední čtvrtinu dal jen dva body a netrefil ani trojku, kterou mohl poslat zápas do prodloužení. Ani jeden z týmů průběžně nevedl o více než šest bodů, Lakers však v posledních třech minutách dali jediný koš. Pelikány táhl s 32 body CJ McCollum.

Memphis zdolal lídra soutěže Phoenix 122:114, přestože postrádal tři opory: Ja Moranta, Stevena Adamse a Desmonda Banea. Phoenix tak přišel o sérii devíti výher, nepomohlo mu ani 41 bodů Devina Bookera. Memphis, který měl sedm dvouciferných střelců včetně třicetibodového Dillona Brookse, si výhrou pojistil druhé místo na západě.

Důležité výhry se dočkala Minnesota, jež porazila Denver 136:130 a přiblížila se tak jeho šestému místu na rozdíl dvou výher. Stále tak drží naději na přímý postup do play-off. Timberwoles táhl s 32 body Karl-Anthony Towns, Denveru nestačilo 38 bodů, 19 doskoků a 8 asistencí Nikoly Jokiče.

Ofenzivní podívanou nabídli Los Angeles Clippers, kteří rozstříleli oslabené obhájce titulu Milwaukee 153:119. Robert Convington se na tom podílel osobním rekordem 43 bodů, trefil 11 trojek. Osobní maximum 32 bodů si připsal Amir Coffey. Bucks chyběli klíčoví hráči v čele s Janisem Adetokunbem.

NBA:

Boston - Indiana 128:123, Denver - Minnesota 130:136, Houston - Sacramento 117:122, LA Lakers - New Orleans 111:114, Memphis - Phoenix 122:114, Milwaukee - LA Clippers 119:153, Oklahoma City - Detroit 101:110 (za domácí Krejčí 7 bodů, 4 doskoky, 3 asistence), Orlando - Toronto 89:102, San Antonio - Portland 130:111, Washington - Dallas 135:103 (za domácí Satoranský 2 body, 4 doskoky, 7 asistencí).