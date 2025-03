LeBronův koš z poslední sekundy srazil Indianu. Třicátým triple doublem v sezoně se blýskl Jokić

Lakers promarnili až sedmnáctibodový náskok. James měl po třech čtvrtinách na kontě pouhé tři body, poté co neproměnil ani jeden z šesti pokusů z pole, nakonec ale svou sérii utkání s nejméně deseti body nepřerušil.

MAN ON THE LAKERS 👏 pic.twitter.com/NqEl8iSzFd

Ta nyní čítá 1283 zápasů. Košem se sirénou pomohl týmu ukončit sérii tří porážek a dotáhnout jej k Memphisu na čtvrté místo v tabulce Západní konference. Pacers patří stejná příčka na Východě.

Jokić se vrátil do sestavy Denveru po necelých dvou týdnech, kdy léčil kotník a loket. Třicátý triple double v sezoně je pro něj novým maximem, hranice dosáhl jako čtvrtý hráč ligové historie. Před ním to zvládli Russell Westbrook, Oscar Robertson a Wilt Chamberlain.

K Jokićovi se přidali s 23 body a 10 doskoky Michael Porter, 19 bodů a deset doskoků měl Christian Braun. Milwaukee nastoupilo bez dvou hlavních opor Janise Adetokunba a Damiana Lillarda, lídrem tak byl s 26 body Brook Lopez.

Ve Východní konferenci Bucks uzavírají přímo postupující první šestku s náskokem pěti utkání na Atlantu s Vítem Krejčím.

Navzdory vedení až o 14 bodů nezvládl New York, stále hrající bez Jalena Brunsona, utkání proti Clippers a ve své hale Madison Square Garden prohrál 113:126. Nestačilo mu ani 34 bodů a 14 doskoků Karla-Anthonyho Townse.

JAMES HARDEN with the range... WAY BACK 👌



back-to-back-to-back threes 😳 pic.twitter.com/cbwTrkpFRj