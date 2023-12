Jokić byl v NBA vyloučen za komentář k rozhodčímu, Denver i tak vyhrál na palubovce Chicaga

Basketbalisté Denveru v NBA zvítězili na palubovce Chicaga 114:106, přestože už ve druhé čtvrtině přišli o svou hvězdu Nikolu Jokiće. Srbský pivot byl vyloučen za nevhodný komentář směrem k rozhodčím. Denver i tak zůstal v tabulce Západní konference na čtvrtém místě za Dallasem, který zdolal šampiona nového turnaje Los Angeles Lakers 127:125 i díky 33 bodům a 17 asistencím Luky Dončiće. New York 8:49 13. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikola Jokič smečuje míč do sítě Chicaga | Zdroj: Reuters

Denver nastoupil v Chicagu bez rozehrávače Jamala Murraye a minutu a půl před poločasem přišel i o hlavní hvězdu Jokiče.

Dvojnásobný držitel ceny MVP soutěže se domníval, že byl v útoku faulován, ale hvizd sudích nepřišel. Proto se na jednoho z rozhodčích podíval a něco k němu pronesl. Vzápětí byl vyloučen.

„Překročil jsem čáru, ale občas to slovo čáru nepřekročí,“ řekl Jokič, aniž by specifikoval, co sudímu řekl. „Nezveřejňujeme, co nám hráči řeknou, ale byl to komentář, který splnil standardy pro vyloučení,“ doplnil rozhodčí Mark Lindsay.

Jokićovo vyloučení však obhájcům titulu spíše pomohlo a dovedli zápas k vítězství. „Když šel Jokič ven, jakoby se semkli a hráli všichni s mnohem větším sebevědomím a chutí. Zdravě je to naštvalo,“ uvedl rozehrávač Chicaga Cobe White, autor 27 bodů. Nikola Vučević přidal za Bulls 26 bodů a 16 doskoků.

„Dnes hned několik hráčů zabralo a vystoupilo ze svého stínu. Je to pro nás dobrý výhra,“ ocenil spoluhráče Jokić.

Lakers chtěli využít dobré pohody v týmu po sobotním triumfu v nově vzniklém NBA Cupu, jenže Dallas byl proti. Při absenci hvězdy Kyrieho Irvinga se k Dončičovi přidali jiní spoluhráči a společně Lakers zdolali. Tim Hardaway k tomu přispěl 32 body a Dante Exum trefil sedm trojek, což je jeho osobní maximum v NBA.

„Věděli jsme, že se budou hodně soustředit na bránění Luky a že mu musíme pomoc tím, že se budeme trefovat,“ řekl Hardaway. A to splnil. Dončič tak mohl sbírat asistenci za asistencí a Dallas vedl až o 15 bodů. Lakers sice manko ve třetí čtvrtině dotáhli, ale v koncovce byli Mavericks úspěšnější i díky trojkám Exuma, který dal v poslední čtvrtině 17 ze svých 26 bodů. Lakers nepomohlo ani 37 bodů Anthonyho Davise a 33 bodů LeBrona Jamese.

Obrat Bostonu

Boston je doma dál neporažený, když si poradil i s Clevelandem (120:113). Všechny tři hvězdní hráči Celtics Jayson Tatum, Jaylen Brown a Kristaps Porzingis dali přes 20 bodů. Boston přitom prohrával už o 15 bodů, ale dokázal vývoj otočit.

O obrat se snažili i Golden State Warriors, kteří dvě a půl minuty před koncem ve Phoenixu prohrávali o 12 bodů, ale nakonec sahali po prodloužení. Brandin Podziemski táhl závěrečný nápor a šest vteřin před koncem měl Steph Curry šanci srovnat skóre, jenže trojku neproměnil a Phoenix, hrající bez Kevina Duranta, už výhru uhájil.

Pečetil ji trestnými hody Bradley Beal, jenž v prvním zápase po zranění nastřílel 16 bodů. Devin Booker k výhře přispěl 32 body.

Výsledky NBA: Boston - Cleveland 120:113, Chicago - Denver 106:114, Dallas - LA Lakers 127:125, LA Clippers - Sacramento 119:99, Phoenix - Golden State 119:116.