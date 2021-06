Atlanta otočila zápas ve Philadelphii a je krok od postupu, mečbol v play-off NBA mají i Clippers

Basketbalisté Atlanty v play-off NBA na hřišti Philadelphie vymazali ztrátu 26 bodů a po výhře 109:106 se v sérii druhého kola ujali vedení 3:2. Venku uspěli také Los Angeles Clippers a díky vítězství 119:111 v Utahu je rovněž dělí jedna výhra od postupu. New York 9:02 17. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trae Young z Atlanty smečuje do koše Philadelphie | Zdroj: Reuters

Hawks se stali teprve třetím týmem v historii, který v play-off dokázal otočit zápas, v němž ještě o půli prohrával nejméně o 22 bodů. Výrazně jim pomohl fakt, že Sixers znovu příliš nezářili na čáře šestky, odkud zahodili 15 střel.

Hvězdou duelu se stal Trae Young s 39 body a sedmi asistencemi. S 19 body a 11 doskoky mu sekundovali John Collins, s 16 body a osmi doskočenými míči Danilo Gallinari a s 15 body Louis Williams.

Atlanta o 26 bodů prohrávala v průběhu třetí čtvrtiny a do závěrečného dějství vstupovala se ztrátou 18 bodů. Minutu a 26 sekund před koncem se však dostala do vedení poté, co byl Young faulován a proměnil všechny tři šestky.

„Pokud nám někdo nevěřil, teď už musí,“ prohlásil trenér Atlanty Nate McMillan, jehož celek nyní vede 3:2 a v sobotu bude moct na domácím hřišti rozhodnout. „Jsem na nás pyšný. Nesledovali jsme stav a bojovali,“ přidal Young.

Sestřih ze zápasu Philadelphia - Atlanta:

Favorizované Philadelphii, která poslední čtvrtinu prohrála 19:40, nestačilo 37 bodů a 13 doskoků Joela Embiida ani 36 bodů včetně sedmi trojek Setha Curryho. Nikdo další nedal víc než osm bodů.

„Bohužel příliš dlouho jsme si mysleli, že jsme v pohodě. Rozhodně nejsme spokojeni s tím, jak jsme dnes hráli,“ mrzelo Bena Simmonse, jenž v play-off proměnil pouze 22 šestek z 66 a dnes zůstal jen na osmi bodech.

Mečbol i pro Clippers

Překvapivé vítězství vybojovali také Clippers, kteří v Utahu nastoupili bez zraněného Kawhiho Leonarda. Přesto však hosté vyhráli 119:111 a v šestém utkání budou moci rozhodnout v domácí aréně.

Jazz první poločas vyhráli o pět bodů a trefili v něm 17 z 30 trojek, třetí část ale ztratili jasně 18:32. Hvězdou střetnutí byl s 37 body a 16 doskočenými míči Paul George. Při Leonardově absenci mu pomohli s 25 body Marcus Morris a s 22 Reggie Jackson.

Utahu naopak nestačil velký výkon Bojana Bogdanoviče, který nastřílel devět trojek a celkem 32 bodů. Ani 21 bodů Donovana Mitchella, jenž ale trefil jen šest z 19 střel. Rudy Gobert přidal 17 bodů a doskočil 10 míčů.

Play off NBA - 2. kolo: Východní konference - 5. zápas: Philadelphia - Atlanta 106:109, stav série 2:3. Západní konference - 5. zápas: Utah - LA Clippers 111:119, stav série 2:3.