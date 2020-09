Lakers zahájili semifinále NBA s Denverem suverénně, 37 body se blýskl nezastavitelný Davis

Basketbalisté Los Angeles Lakers vstoupili suverénně do semifinále NBA a porazili Denver 126:114. V průběhu zápasu v uzavřeném komplexu na Floridě vedli až o 27 bodů a na rozdíl od obou předchozích sérií play off s Portlandem a Houstonem, v nichž první duel prohráli, tentokrát potvrdili roli favorita. Anthony Davis přispěl k výhře šestnáctinásobných šampionů 37 body a 10 doskoky, LeBron James zaznamenal 15 bodů a 12 asistencí. Orlando 9:07 19. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anthony Davis (vpravo) | Zdroj: Reuters

Denver předchozí dvě série otočil ze stavu 1:3 a má v play off už o čtyři odehrané zápasy víc než soupeř. V první čtvrtině ještě Nuggets drželi krok díky úspěšnosti střelby 64 procent, ale úvodní pasáž druhé čtvrtiny vyhráli Lakers 17:1 a získali dvouciferné vedení.

V úvodu poslední čtvrtiny ho navýšili až na 27 bodů a o vítězi nebylo pochyb. Denver snížil až v závěrečných minutách, kdy Lakers už šetřili opory.

„Trvalo nám jednu čtvrtinu, než jsme přišli na to, jak na ně. Nechci říkat, že už je máme zcela předčtené, protože série teprve začíná, ale rozhodně máme teď dobrý pocit,“ řekl James, který šel do zápasu motivovaný i tím, že jasně prohrál s Janisem Adetokunbem v boji o cenu pro nejužitečnějšího hráče. Vedení NBA oznámilo výsledky ankety v den utkání.

„Určitě ho to nakoplo. Jako kdyby mu tím dodali nový výkonný čip, protože teď má co dokazovat,“ uvedl Davis.

„Nic proti Janisovi, je to skvělý hráč, ale to, co LeBron udělal pro náš tým, to se nedá srovnávat. Nesnaží se dávat každý zápas 40 bodů, naopak vede ligu v počtu asistencí a táhne tým za výhrami, aby Lakers měli opět úspěch. Pro mě je MVP LeBron. Pro něj je ale důležitější týmový úspěch než ten individuální,“ konstatoval trenér Lakers Frank Vogel.

10 let čekání

Lakers, kteří jsou mezi nejlepšími čtyřmi týmy NBA poprvé od roku 2010, dokázali přibrzdit i soupeřovy opory. Nikola Jokič a Jamal Murray dali každý 21 bodů, ale už v první polovině zápasu měli na kontě po třech faulech a trávili kvůli tomu na lavičce více času, než by Denver potřeboval. Šestnácti fauly za druhou čtvrtinu dokonce Denver vyrovnal maximum této sezony NBA v počtu osobních chyb za jednu čtvrtinu.

„Víme, co teď musíme udělat. Musíme najít správnou cestu. Rozhodně jim to nebudeme usnadňovat,“ řekl Murray.