Basketbalisté New Orleans zvítězili v NBA palubovce Clippers, Satoranský do hry naskočil z lavičky

Basketbalisté New Orleans porazili ve Staples Center tým Los Angeles Clippers 123:104 a v NBA si vylepšili bilanci na šest výher a 17 porážek. Tomáš Satoranský zasáhl do zápasu jako náhradník na deset minut, stihl jeden doskok a tři asistence, ale zároveň si ve statistice plus minus udržel čtyři plusové body. Hvězdou utkání byl s 39 body a 15 doskoky litevský pivot Jonas Valančiunas. New York 9:18 30. listopadu 2021

Pelicans si klíčový náskok vypracovali už v úvodní čtvrtině, ovládli ji o 15 bodů. Později vedli až o 22 bodů. Ačkoli stále hrají bez hvězdného křídelníka Ziona Williamsona, dominovali hosté na doskoky 47:35: připsali si hned 14 útočných, domácí jen čtyři.

Celek z Louisiany nebývale dobře střílel a proměnil více než 51 procent střel, z toho 14 z 35 trojek. Satoranský neměl jediný pokus o koš, což se mu stalo potřetí v ročníku. Předtím naposledy zažil podobný zápas v roce 2017 za Washington, tehdy ale odehrál tři minuty.

Naopak Valančiunas z 39 bodů proměnil sedm trojek z osmi a s téměř 52 procenty úspěšnosti je nejlepším trojkařem NBA. Pokud by si formu udržel, byl by na konci sezony prvním pivotem v historii, jenž by střílel z oblouku s úspěšností přes 45 procent při více než dvou pokusech na zápas.

Vedle litevského basketbalisty nastřádal 27 bodů a sedm doskoků Brandon Ingram, jen čtyři body, ale 12 doskoků a devět asistencí si připsal Josh Hart.

Sestřih ze zápasu LA Clippers - New Orleans:

Clippers, jimž chybí zraněný Kawhi Leonard, opět spoléhali na Paula George s 27 body, 19 bodů přidal rozehrávač Reggie Jackson. Pelicans byli lepší také v asistencích (30:17) či ziscích (11:2). Na západě jsou nicméně stále předposlední.

Krejčí šanci nedostal

Ani na lavičce tentokrát nebyl Vít Krejčí. Jeho Oklahoma City prohrála v Houstonu 89:102. Rockets uspěli potřetí v řadě, táhl je pivot Christian Wood s 24 body a 21 doskoky. Thunder trefili jen sedm ze 43 trojkových pokusů.

Ani triple double Domantase Sabonise za 16 bodů, 25 doskoků a 10 přihrávek nepomohl Indianě, jež podlehla v Minnesotě 98:100. Duel rozhodla trojka Malika Beasleyho 51 sekund před koncem.

K sedmé výhře z posledních osmi zápasů pomohla především hvězdná trojice Wolves: pivot Karl-Anthony Towns s 32 body, Anthony Edwards s D’Angelem Russellem přidali po 21.

Triple double za 25 bodů, 10 doskoků i asistencí si připsal také Luka Dončič, jeho Dallas nicméně prohrál s Clevelandem 96:114. Pozici druhého týmu na východě si naopak upevnilo Chicago, které porazilo Charlotte 133:119. Nikola Vučevič, Zach LaVine a DeMar DeRozan se dohromady postarali o 83 bodů.

Výsledky NBA:

Chicago - Charlotte 133:119, Dallas - Cleveland 96:114, Houston - Oklahoma City 102:89, LA Clippers - New Orleans 104:123 (za hosty Satoranský 3 asistence a 1 doskok), Miami - Denver 111:120, Minnesota - Indiana 100:98, Philadelphia - Orlando 101:96, San Antonio - Washington 116:99, Utah - Portland 129:107.