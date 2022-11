Dončič rozhodl o těsné výhře Dallasu v NBA, basketbalisté Sacramenta zasypali Brooklyn 153 body

Mavericks v utkání promarnili vedení až o 25 bodů, proto o vítězství rozhodl až Dončič trojkou 27,8 sekundy před koncem. Po ní se Dallas dostal do vedení o čtyři body, a i když ještě Clippers stihli reagovat košem za dva body a šestkou, nestačilo to. Dončič nasbíral také 11 doskoků.

Embiid proti Utahu zaznamenal 59 bodů a podal nejlepší výkon sezony. Maximum si vylepšil i Garland Číst článek

Slovinské hvězdě sekundoval Dorian Finney-Smith s 21 body, který trefil sedm trojek, 16 bodů přidal Spencer Dinwiddie a 15 Christian Wood. Za Clippers si 23 bodů připsal Paul George.

Celý druhý poločas odehrál bez střídání a celkově 41 minut poté, co den předtím strávil na hřišti v Houstonu 29 minut. „Byl unavený, je to moje chyba. Soupeř Paula zdvojoval, my jsme ale několikrát nebyli schopni si lépe přihrát,“ řekl trenér Tyron Lue.

Střelecké hody byly k vidění v Sacramentu, kde domácí tým deklasoval Brooklyn. Jde o druhý největší střelecký výkon Kings od roku 1985, kdy se přestěhovali do Sacramenta.

V roce 1993 nastříleli Philadelphii ještě o bod více. Nets zároveň soupeři v základní hrací době nikdy nepovolili vyšší skóre.

Irving stále suspendován

O 153 bodů se podělilo celkem sedm dvouciferných střelců, přičemž tím nejvýraznějším byl náhradník Terence Davis s 31 body včetně sedmi trojek a devíti doskoky.

Nets spoléhali na Kevina Duranta s 27 body a 11 doskoky. Do duelu opět nenaskočil Kyrie Irving, jenž byl klubem suspendován na minimální počet pěti utkání za to, že se nedistancoval od antisemitismu.

‚Bojujeme proti antisemitismu.‘ Lidé přímo v hale upozornili na nevhodné gesto basketbalisty Irvinga Číst článek

Už třetí porážku za sebou utrpěl Utah a propadl se na třetí příčku Západní konference. Tentokrát nečekaně padl 111:118 s New Yorkem, když v duelu ztrácel až 14 bodů a nestačilo mu ani 27 bodů a 11 doskočených míčů Kellyho Olynyka.

New Orleans se muselo obejít bez Ziona Williamsona, přesto vyhrálo 113:102 nad Memphisem. Pelicans táhl hlavně C. J. McCollum s 30 body, Grizzlies nestačilo 36 bodů Ja Moranta.

Výsledky NBA:

Dallas - LA Clippers 103:101, New Orleans - Memphis 113:102, Portland - San Antonio 117:110, Sacramento - Brooklyn 153:121, Utah - New York 111:118.