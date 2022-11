Dončič nasázel proti Golden State triple double, Curry reagoval 32 body ale výhru slavil Dallas

Basketbalisté Dallasu v NBA zdolali 116:113 obhájce titulu Golden State a uspěli po sérii čtyř porážek. Hvězdou zápasu byl Luka Dončič, který se na vítězství podílel triple doublem za 41 bodů, 12 doskoků a 12 asistencí. Warriors v repríze semifinále play-off minulého ročníku nestačilo 32 bodů včetně pěti trojek hvězdného Stephena Curryho. New York 10:47 30. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luka Doncic z Dallasu a Steph Curry z Golden State | Zdroj: Reuters

Mavericks po skvělém začátku vedli až o 17 bodů, nakonec ale utkání zlomili až necelé dvě minuty před koncem, kdy skóre trojkou otočil Tim Hardaway Jr. V zápase nastřílel 22 bodů.

Durant zaznamenal 45 bodů a pomohl Brooklynu k výhře nad Orlandem. Krejčí při prohře Atlanty nehrál Číst článek

„Chtěl jsem si zahrát proti šampionům a užít si trochu zábavy. Mimo jiné i proto, že jsem naposledy ve finále konference chyběl,“ řekl Hardaway. Ústřední postavou byl Dončič, který si připsal pátý triple double v sezoně.

Domácí uspěli i díky zaváhání Curryho, kterému deset sekund před koncem za stavu 115:113 rozhodčí odpískali kroky, když si hledal pozici pro tříbodovou střelu.

„Moje hloupost, měl jsem jít do nájezdu. Byl jsem trochu mimo ohledně toho, kolik to je a kolik času zbývá. Chtěl jsem být za hrdinu. Kroky to podle mě nebyly, ale kdo já jsem, abych o tom mluvil?“ řekl nejužitečnější hráč letošní finálové série.

Jasný průběh měl naopak zápas v Detroitu, kde New York dominoval 140:110. Hvězdou duelu byl Julius Randle, který si v den svých 28. narozenin 36 body vytvořil střelecké maximum v této sezoně.

„Od začátku hrál hodně agresivně a chytil parádní rytmus. Vždycky hraje výborně bez míče a dneska ho spoluhráči nacházeli,“ pochvaloval si trenér Tom Thibodeau.

Pistons vedl s 19 body Isaiah Stewart. Bojan Bogdanovič i Marvin Bagley zůstali na 13 bodech. Chorvatský střelec se dostal za 20 minut pouze k šesti pokusům. Detroit neporazil Knicks od ledna 2020.

Clippers přehráli Portland

Los Angeles Clippers zdolali 118:112 domácí Portland, kterému nepomohlo ani ofenzivní řádění Anferneeho Simonse, jenž zaznamenal 37 bodů včetně devíti trojek. Hosté prohrávali po třech čtvrtinách o 13 bodů, ale závěrečnou část ovládli 36:17. „Chytili se a my je nebyli schopní zastavit. Prostě se to najednou otočilo a bylo jich plné hřiště,“ uvedl Simons.

Clippers chyběli Paul George i Kawhi Leonard a domácím Damian Lillard. Vítězný tým táhl autor 32 bodů Norman Powell, který do letošního února hrál právě za Portland. Zazářil hlavně v poslední čtvrtině, v níž dal 22 bodů.

„Když vás někdo vymění, chcete se pak proti němu ukázat. Myslím, že v prvním poločase byl trochu přemotivovaný. V druhé půli pak dal 24 bodů,“ chválil Powella trenér Clippers Tyronn Lue.

Dalším lídrem vítězů při absenci Johna Walla byl Reggie Jackson, který zaznamenal 24 bodů a 12 asistencí.

Výsledky NBA:

Dallas - Golden State 116:113, Detroit - New York 110:140, Portland - LA Clippers 112:118.