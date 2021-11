Basketbalisté Sacramenta udolali Lakers až ve třetím prodloužení, Satoranský byl u výhry

Velké drama nabídlo kalifornské derby v NBA, ve kterém basketbalisté Sacramenta udolali Los Angeles Lakers až ve třetím prodloužení 141:137. Z výhry se radoval i Tomáš Satoranský, jehož New Orleans podruhé za sebou uspělo proti favoritovi a tentokrát porazilo domácí Utah 98:97. Český reprezentant za devět minut hry zaznamenal doskok a dvě asistence. Soutěži nadále vládnou Golden State Warriors, kteří zvítězili 118:103 nad Portlandem. New York 9:11 27. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj Sacramenta s Lakers. | Foto: Kiyoshi Mio | Zdroj: Reuters

Lakers vedli na začátku čtvrté čtvrtiny o 13 bodů a v tu chvíli to na nejdelší zápas sezony nevypadalo. Pouze šestnáct duelů v historii NBA trvalo déle. Kings totiž zabrali a De'Aaron Fox 21 sekund před koncem srovnal. LeBron James na druhé straně neproměnil trojku a šlo se do prodloužení.

Satoranskému se proti bývalému klubu v NBA dařilo, New Orleans slaví výhru nad Washingtonem Číst článek

V něm Lakers vedli už o sedm bodů, ale Buddy Hield opět zachránil Sacramento. Nejprve trojkou srovnal, a když Anthony Davis vrátil Lakers vedení, proměnil Hield i střelu z odskoku tři sekundy před koncem. V koncovce druhého prodloužení naopak vedlo Sacramento po koši Foxe, ale James zařídil další pokračování. V něm už sestava Lakers plná veteránů neměla dostatek sil. Sacramento uteklo na sedm bodů a trestnými hody si výhru pohlídalo.

New Orleans je stále předposlední v Západní konferenci, ale možná se začíná rozjíždět. Po vysoké výhře nad Washingtonem dokázali Pelicans zaskočit pátý nejlepší tým ligy Utah. V zápase přitom prohrávali už o 11 bodů a ještě půl minuty před koncem ztráceli čtyři. Pak ale Brandon Ingram trestnými hody snížil a dvě sekundy před koncem rozhodl trojkou přes obránce Devonte Graham.

„Bojovali jsme celý zápas a dokázali jsme se vyrovnat jejich fyzické hře. Zejména v poslední čtvrtině jsme skvěle bránili. Takový zápas jsme potřebovali,“ řekl pivot Jonas Valančiunas. „Prostě jsem chtěl zápas rozhodnout a nejít do prodloužení, kde by mohl Utah získat novou energii. Proto jsem to vystřelil za tři body,“ řekl Graham.

Westbrookův triple double basketbalistům Lakers nestačil, v NBA podlehli na palubovce Knicks Číst článek

Satoranský dostal prostor jen na necelých devět minut, během kterých se nedostal ke střele. Na hřišti ale dobře dirigoval spoluhráče a pomohl udržet kontakt se soupeřem.

Už patnáctou výhru za sebou si připsal Phoenix, který zvítězil 118:97 nad New Yorkem. Jen dvě vítězství dělí Suns od vyrovnání klubového rekordu v počtu výher za sebou. Devin Booker k vítězství přispěl 32 body. Phoenix nadále dotírá na lídra soutěže Golden State Warriors, kteří i díky 32 bodům Stephena Curryho zaznamenali 17. výhru z 19 zápasů.

Atlanta zvítězila nad Memphisem 132:100 i díky 31 bodům Traeho Younga a má sedmou výhru za sebou. Na hráče Grizzlies zřejmě dolehlo i to, že už v první čtvrtině ztratili klíčového hráče Ja Moranta, který si poranil koleno. Vážnost zranění zatím nebyla oznámena.

NBA:

Charlotte - Minnesota 133:115, Denver - Milwaukee 109:120, Golden State - Portland 118:103, Indiana - Toronto 114:97, LA Clippers - Detroit 107:96, LA Lakers - Sacramento 137:141 po 3. prodl., Memphis - Atlanta 100:132, New York - Phoenix 97:118, Oklahoma City - Washington 99:101, Orlando - Chicago 88:123, San Antonio - Boston 96:88, Utah - New Orleans 97:98 (za hosty Satoranský 2 asistence a 1 doskok).