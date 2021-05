Basketbalisté Washingtonu přejeli Indianu a po třech letech si zahrají play off NBA

Basketbalisté Washingtonu si po třech letech zahrají play off NBA. V závěrečné fázi předkola zvítězili nad Indianou jasně 142:115 a v osmifinále Wizards vyzvou nejlepší tým Východní konference Philadelphii. Ve vyřazovací části tak zbývá poslední volné místo na Západě, které zaplní vítěz duelu mezi Memphisem a Golden State. Washington 8:51 21. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Russel Westbrook | Zdroj: Reuters

Washington byl po většinu sezony mimo příčky i pro předkolo, ale měl silný závěr základní části. Z 23 zápasů vyhrál 17 a probojoval se až na osmou pozici.

Jenže v předkole nestačil na Boston a musel pro postup do play off využít poslední možnost. V zápase s Indianou však ukázal velkou ofenzivní sílu, kterou výrazně podpořili hráči z lavičky.

Klíčová byla šňůra 16:0 ve druhé čtvrtině, která přinesla Wizards dvouciferný náskok. Ten už nepustili. Naopak ho navýšili až na 38 bodů a v klidu si hlídali postup.

Sestřih ze zápasu Washington Wizards - Indiana Pacers:

„Když to v průběhu sezony vypadalo, že nám play off utíká, tak si vzal v kabině slovo Russell Westbrook a přednesl emotivní projev s tím, že nám to prostě utéct nesmí. No a měl pravdu. Tehdy to kluci vzali a hodně nám to pomohlo,“ prozradil trenér Scott Brooks.

„Nikdo nám tehdy nevěřil, trápili jsme se, pochybovali, tak to bylo třeba trochu nakopnout,“ řekl k dubnovému projevu v kabině Westbrook, jenž patří k hlavním strůjcům postupu Wizards.

Ve čtvrtek proti Indianě táhl tým s 18 body, 8 doskoky a 15 asistencemi. Bradley Beal přidal 25 bodů, Rui Hačimura 18 bodů a náhradník Daniel Gafford 15 bodů, 13 doskoků a 5 bloků. Indianě, oslabené o dva hráče základní sestavy Carise LeVerta a Mylese Turnera, nestačil ani triple double Domantase Sabonise za 19 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí.

Předkolo play off NBA: Východní konference: Washington - Indiana 142:115. Washington se v 1. kole utká s Philadelphií.