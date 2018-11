Washington doma konečně vyhrál, přispěl i Satoranský. Phoenix zdolal o dva body Memphis

Basketbalisté Washingtonu zlomili šňůru pěti porážek a poprvé v sezoně zvítězili na domácí palubovce, když zdolali New York 108:95. Český rozehrávač Tomáš Satoranský k tomu za 14 minut na hřišti přispěl čtyřmi body, třemi doskoky a dvěma asistencemi. Wahington 10:46 5. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pivot Washingtonu Wizards Dwight Howard skóruje v utkání proti New Yorku Knicks | Foto: Al Drago | Zdroj: ČTK/AP/

Wizards v utkání ani jednou neprohrávali, a to přesto, že jim v sestavě chyběl Otto Porter. Ve druhé čtvrtině si vybudovali dvouciferný náskok, který drželi až do začátku poslední části, kdy New York srovnal na 82:82.

Domácí ale nepustili soupeře před sebe, a naopak šňůrou 16:2 rozhodli o vítězství. Bradley Beal dal ve čtvrté čtvrtině 12 ze svých 22 bodů, kapitán John Wall byl s 26 body nejlepším střelcem zápasu.

„Konečně jsme hráli naši hru. Byli jsme fyzicky silnější, aktivní a nutili soupeře ke ztrátám,“ řekl Wall. „Je hezké vidět, že jsme pořád schopni udržet soupeře pod sto body. To se nám v sezoně ještě nepovedlo. Ale dnes jsme od začátku dobře bránili, dovolit soupeři v poslední čtvrtině 17 bodů je dobrý počin,“ chválil tým trenér Scott Brooks.

Milwaukee potvrdilo velmi dobrou formu a doma přehrálo Sacramento 144:109. Bucks si tak připsali už osmou výhru z devíti zápasů a prožívají nejlepší začátek sezony v klubové historii. Navíc 144 bodů je rekord tohoto ročníku a 22 trojek rovněž klubový rekord. Trojku trefilo 11 hráčů vítězné sestavy.

Hvězdou utkání byl řecký křídelník Jannis Antetokunmpo, který zaznamenal druhý triple double v sezoně za 26 bodů, 15 doskoků a 11 asistencí. Sacramento tak přišlo o sérii pěti výher.

Již devátou výhru z deseti zápasů má Toronto po vítězství 121:107 nad Los Angeles Lakers. Osobním rekordem 34 bodů se na tom podílel Serge Ibaka a více než zdvojnásobil svůj obvyklý průměr. Raptors tak ani nechyběl lehce zraněný Kawhi Leonard. Kyle Lowry přidal 21 bodů a 15 asistencí.

Toronto mělo vynikající vstup do zápasu a už v první čtvrtině vedlo o 31 bodů. Ibaka proměnil úvodních 14 střel, což se naposledy povedlo v roce 2006 legendě Shaquilleovi O’Nealovi. Lakers sice v poslední části snížili na deset bodů, ale obrat nedotáhli. LeBron James tentokrát zvládl za Lakers jen 18 bodů.

Brooklyn zvítězil 122:97 nad Philadelphií, která tak stále čeká na první venkovní vítězství, zatímco doma je neporažena. V neděli ale udělala 28 ztrát, což je maximum sezony a z čehož soupeři dovolila 39 bodů. D'Angelo Russell, Rondae Hollis-Jefferson a Caris LeVert se na straně Nets dostali přes 20 bodů.

Devin Booker dovedl Phoenix po sedmi porážkách k výhře 102:100 v Memphisu, když zaznamenal 25 bodů včetně rozhodující střely necelé dvě vteřiny před koncem. Grizzlies přitom v poslední čtvrtině vedli o 12 bodů.