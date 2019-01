Basketbalisté Washingtonu porazili Indianu. Satoranský nezářil, zápas rozhodli náhradníci

Bradley Beal (25 PTS, 6 AST, 6 REB) & Jeff Green (23 PTS, 6 AST) lead the way as the @WashWizards protect home court vs. Indiana!#DCFamily 107#Pacers 89



Chasson Randle: 13 PTS, 5-7 FGM

Trevor Ariza: 12 PTS, 2 3PM pic.twitter.com/PjV6j1WBBe