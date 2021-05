Základní část NBA vyhrál Utah, úřadující šampioni Lakers musí do předkola play-off

Úřadující šampioni basketbalové NBA Los Angeles Lakers se budou muset do play-off probojovat přes předkolo. V závěrečném kole základní části sice porazili New Orleans 110:98 a připsali si pátou výhru za sebou, ale Portland zároveň zvítězil nad Denverem 132:116 a uhájil šestou příčku v tabulce Západní konference znamenající poslední přímý postup do play-off. Video New York (USA) 9:34 17. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Utahu Jordan Clarkson a Jahmi'us Ramsey ze Sacramenta | Foto: AP Photo, Randall Benton | Zdroj: ČTK / AP

Lakers se tak utkají s šampiony z let 2015, 2017 a 2018 Golden State o to, kdo vyzve v play-off Phoenix. Poražený pak bude hrát s vítězem duelu mezi Memphisem a San Antoniem o to, kdo se utká v play-off s vítězem základní části Utahem.

Jazz se nejlepším týmem soutěže stali poprvé v historii. Svou pozici uhájili v posledním kole výhrou 121:99 nad Sacramentem, ke které je dotáhl se 33 body Jordan Clarkson.

Druhému Phoenixu tak na jeho sesazení nestačila ani výhra 123:121 nad San Antoniem, kterou Suns vybojovali i bez svých hvězd. Hlavní postavou byl E'Twaun Moore, jenž dal 22 bodů včetně vítězné trojky dvě sekundy před koncem.

Lakers dovedl k výhře nad New Orleans LeBron James, který ukázal, že po zranění kotníku se dostává před předkolem play-off do formy a zaznamenal 25 bodů. Klíčová pasáž přišla v polovině třetí čtvrtiny, kdy Pelicans drželi rozdíl ve skóre o jediný bod, ale pak zasmečoval James, Anthony Davis přidal rychlých šest bodů a Lakers se šňůrou 17:3 dostali do vedení o 15 bodů.

Curry nejlepším střelcem

Nejlepším střelcem večera byl se 46 body Stephen Curry, který se s průměrem 32 bodů na zápas podruhé v kariéře stal nejlepším kanonýrem sezony. Rozehrávač Golden State se tak připojil k legendám Kareemovi Abdulu-Jabbarovi, Michaelovi Jordanovi a Wiltovi Chamberlainovi, kteří jsou stejně jako Curry jedinými hráči historie, kteří vícekrát získali titul, trofej pro nejužitečnějšího hráče a ocenění pro nejlepšího střelce. Navíc Curry je spolu s Jordanem jediným hráčem, který získal střelecký titul po 33. narozeninách.

Nyní se budou Warriors snažit potvrdit formu i proti Lakers a Jamesovi, s nímž Currry v minulosti sváděl boje o titul. „Moc se na to těším. Takové zápasy o všechno, jako je předkolo play-off, z nás všech vymáčknou maximum,“ řekl Curry. „Nikdy nehrál lépe než teď,“ dodal jeho trenér Steve Kerr.

Sezona Chicaga skončila

Chicago zakončilo sezonu výhrou 118:112 nad Milwaukee v zápase, ve kterém oba celky šetřily své opory včetně českého reprezentanta Tomáše Satoranského. Ten chyběl v sestavě Bulls kvůli bolavému kotníku. Chicago už dříve mělo jistotu, že se ho play-off týkat nebude.

Ve vyřazovacích bojích je naopak poprvé od roku 2013 New York, který výhrou 96:92 nad Bostonem dokonce uhájil čtvrtou příčku ve Východní konferenci a získal tak pro souboj s Atlantou v play-off výhodu domácího prostředí. Knicks tak mají za sebou druhou nejlepší základní část za posledních 20 let.

Výsledky NBA:

Atlanta - Houston 124:95, Brooklyn - Cleveland 123:109, Chicago - Milwaukee 118:112, Detroit - Miami 107:120, Golden State - Memphis 113:101, Minnesota - Dallas 136:121, New Orleans - LA Lakers 98:110, New York - Boston 96:92, Oklahoma City - LA Clippers 117:112, Philadelphia - Orlando 128:117, Portland - Denver 132:116, Sacramento - Utah 99:121, San Antonio - Phoenix 121:123, Toronto - Indiana 113:125, Washington - Charlotte 115:110.