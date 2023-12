Herec Trojan míří pod koš. ‚Dáme mu na hřišti co nejvíc minut. Jde do toho naplno,‘ říká trenér Czudek

Basketbalová liga mužů zažije v sobotu večer nevšední záležitost. V dresu Opavy totiž proti Písku od 17 hodin nastoupí herec Ivan Trojan. Jde o charitativní akci, jejíž je Trojan patronem, ale jinak půjde o běžné ligové body. Trojanovi bude za půl roku 60 let a je to také trochu dárek jeho dlouholetého kamaráda a kouče Opavy Petra Czudka. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradil i to, jak často hodlá známého herce během zápasu nasazovat. Opava 12:48 30. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herec Ivan Trojan trénuje s opavskými basketbalisty | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

Petře, jak připravujete Ivana Trojana na ligový zápas proti Písku?

Je to zvláštní. Není to, jako když přivedete nějakého nového hráče a snažíte se ho dostat do týmu. Ivan nikdy nehrál nejvyšší soutěž, hrál basket na slušné úrovni do devatenácti let, pak se nějak udržoval a hrál. Je to trochu složitější, ale Ivan je perfekcionalista a jde do toho po hlavě na dvě stě procent.

Když jsme se v srpnu rozhodli, že do toho jdeme, tak už tady týden trénoval a chodil si zastřílet na koš. Chceme mu dát na hřišti co nejvíc minut, protože si uvědomujeme, že normálně by přišlo 1800 lidí, ale teď bude vyprodáno. Minimálně tisíc lidí přijde na Ivana Trojana. Kdyby ho neviděli na hřišti, tak by byli zklamaní. Samozřejmě jsem nervóznější než před klasickým ligovým zápasem.

Původní myšlenka začlenit Trojana do kádru byla vaše?

Je to tak. Ivan mě k tomu vždy ponoukal. Říkal, že si zahrál ligový fotbalový zápas za Bohemku, tak chtěl i tohle. Spíš jsme přemýšleli o exhibičním zápase, nabízelo se utkání hvězd, což by pro Ivana bylo úžasné. Tam je to o něco volnější, ale Ivan si přál nastoupit do ligového utkání, které bude mít nějaký záznam, a splnit si tak sen. Takže jdeme do této šílenosti.

Co na ten nápad říká soupeř z Písku?

Zpočátku jsem jim to chtěl říct, ale postupem času jsem chtěl, aby to bylo překvapení. Pro ně to i tak bude překvapení, protože také neví, co od toho mají čekat. Jsem rád, že to přijali, a uvidíme, jak to všechno dopadne.

Platí nějaká dohoda mezi kluby k přístupu, když bude Trojan na hřišti?

Je dohoda taková, že se hraje na sto procent. Vůbec neexistuje žádná výjimka, že bude na hřišti zrovna Trojan. Nikdo nikoho jen tak do koše pouštět nebude.

Ještě před zápasem řeknu kolegovi trenérovi Čechovi, že se hraje normálně naplno. Oni potřebují vítězství do skupiny A1, my potřebujeme také držet sérii. Není to žádný benefiční zápas.

Hrajete určité systémy. Jak do nich Trojan zapadá a budete s ním praktikovat všechny?

Všechny určitě ne, protože všechny neznají ani někteří naši hráči. Zvolili jsme situace, které by mohly fungovat. Bereme to tak, že mu bude za půl roku šedesát let a nikdy nehrál ligový zápas. Něco ale určitě zahraje a my mu budeme chtít v obraně i v útoku pomoci.