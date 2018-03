'Nechal jsem si vystavit licenci.' Josef Váňa se chce vrátit v 65 letech na Velkou pardubickou

Délka kariéry profesionálního sportovce souvisí s fyzickou náročností disciplíny, ale i v Česku existuje výjimka potvrzující pravidlo. Nemluvíme o 45letém hokejistovi Jaromíru Jágrovi, ale o 65letém Josefu Váňovi. Dostihový trenér a stále ještě žokej chce navázat na rok 2014, kdy naposledy stál na startu Velké pardubické. Praha 16:40 29. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Váňa | Foto: ČTK

„Nechal jsem si vystavit licenci, paní Váňové se to moc nelíbí.“ Manželka Josefa Váni, která sama trénuje dostihové koně, by raději rekordmana Velké pardubické v sedle neviděla. On chce výjimečnou atmosféru zažít znovu. Prvním krokem tak pro něj bylo obnovení licence.

„Vždycky se vydává s platností na jeden rok a každý rok si jezdec musí žádat o obnovení licence. Každý rok k tomu potřebuje potvrzení od lékaře,“ popisuje pro Radiožurnál licenční podmínky Markéta Pínová z Jockey Clubu.

Josef Váňa slaví 65. narozeniny. Možnosti znovu závodit na Velké pardubické se nevzdává Číst článek

Jejich splnění tak není pro Josefa Váňu nic složitého. Navíc je po téměř 40 letech dostihové kariéry dostatečně sebekritický, aby ve špatné kondici na koně v závodě nesedl.

„Chtěl bych, ale pravda je ta, že v práci minimálně tři koně denně jezdím. V té práci to jde, v dostihu už bez té fyzické kondici je to horší a horší. Sám to cítím, když jedeme tři rychlé práce po sobě, že už se trochu víc zadýchám jak před lety,“ říká Váňa.

V dostihovém sportu je profesionální dlouhověkost výjimečná, ale třeba v golfu, parkuru nebo střelbě najdeme podobné příklady. Tam fyzické předpoklady přeci jen nejsou tak podstatné.

Například ve střelbě je jedinou podmínkou k udělení licence zbrojní průkaz a délka jeho platnosti, jak přibližuje šéf českého svazu Jiří Streit.

'Letos nejsem připravený.' Josef Váňa starší Velkou pardubickou nepojede, ale končit nechce Číst článek

„Bylo to pět let, teď už je to deset let. V rámci ale novely Evropské unie to zase chtějí zkrátit na pět let,“ vysvětluje Streit.

Licenci už teď Josef Váňa řešit nemusí a dalším krokem k cestě za jeho 29. startem ve Velké pardubické je absolvování kvalifikačního závodu, pravděpodobně v srpnu, koně už má ve stáji vyhlídnutého.

„No mám tam takového krásného Buonarotti. Krásný, černý, sedmiletý, který ještě Velkou pardubickou nešel. Je to kanón, tak uvidíme,“ doplňuje před startem dostihové sezony 65letý Váňa.