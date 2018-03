Nechodí na vás lidi? Nejvyšší ligu si nezahrajete. Florbalová liga řeší kontroverzní pravidlo

Podobně jako ve fotbale nebo hokeji, tak i ve florbale musí týmy, které chtějí do nejvyšší soutěže, splnit řadu podmínek. Jednou z nich je nově i to, že aspoň ve čtyřech ze třinácti domácích zápasů základní části první ligy museli přilákat na tribunu minimálně 150 fanoušků. To proto, aby v superlize byly přínosem a pomohly dalšímu i marketingovému rozvoji florbalu.

Martin Musil, předseda svazové Komise elitního florbalu a medializace, která je složená ze šéfů superligových klubů a která s návrhem přišla, vysvětluje sporné pravidlo.

„Florbal má u nás vybudovanou nějakou značku, která se jmenuje Tipsport extraliga. V okamžiku postupu jakéhokoliv týmu do této soutěže je potřeba garantovat nějaké minimální parametry. I kvůli smlouvám s partnery i kvůli samotné soutěži a tomu, kam se dostala,“ vysvětluje kontroverzní krok Musil.

O novém pravidlu všechny kluby věděly před začátkem sezóny a podle Musila dostaly i doporučení, jak příznivce na zápasy nalákat. Velká diskuse, mimo jiné na facebooku, se rozpoutala až teď, protože tři kluby tuhle podmínku nesplnily, a tak i kdyby první ligu vyhrály, do superligy nepostoupí.

Místopředseda jednoho z těchto týmů, kunratického Startu98 Václav Buček přiznává, že o pravidle svaz dostatečně informoval a že bylo splnitelné, ale stejně je podle něj nesmyslné.

'Divné play-off'

„Je to hloupé. Je to umělé cpaní lidí do haly, čímž si stejně fanouškovskou základnu nevybudujeme. V tomto případě vyhrál marketing a možná hloupost nad sportovním hlediskem,“ nebral si ve vyjádření pro Radiožurnál servítky Buček.

Kritici zmiňují i to, že play-off první ligy teď bude neregulérní, když v něm budou tři týmy, kterým nepůjde o postup. I Martin Musil z Komise elitního florbalu a medializace uznává, že tím vyřazovací boje ovlivněné budou.

„Já osobně garantuji komukoliv, že ta soutěž projde během tohoto ročníku takovým vývojem, že jí to pomůže. Soutěži i oddílům to do příštích let pomůže. I když to play-off letos bude divné, příští rok bude nejenom 'nedivné', ale budou v něm mnohem silnější týmy. Je to určitá daň,“ dodává Musil.

Letošní přece jen trochu zvláštní play-off florbalové první ligy začne už v pátek.