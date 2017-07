Necítím se starý, říká Martin Wasserbauer z Ostravy Steelers. Americký fotbal bude hrát i v padesáti

Ostravští Steelers si po dvaceti letech znovu zahráli finále české ligy amerického fotbalu. Proti suverénovi posledních roků, pražským Black Panthers, ale neuspěli. I tak to byl pro hráče na pěkně zaplněném stadionu Viktorie Žižkov zážitek. A na hřišti u toho nechyběl Martin Wasserbauer - nestárnoucí hráč ostravského týmu. Praha 16:00 25. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Wasserbauer | Zdroj: facebook.com

„Byl to parádní pocit, na tomhle hřiště jsem ještě nebyl a bylo tu hodně fanoušků. Co si víc přát?“ ptal se v rozhovoru pro Radiožurnál zanedlouho padesátiletý Martin Wasserbauer, po finále české ligy amerického fotbalu. Ale určitě by si přál ještě o něco víc - získat znovu titul.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S téměř padesátiletým finalistou českého Superbowlu mluvil reportér ČRo Mirko Vasić

S Ostravou se mu to povedlo v roce 1997. A ani teď jeho aktivní kariéra asi nekončí. „Je to jednoduché. Musím pokračovat, podpořit kluky a víc makat. V roce 1996 jsme taky začali stříbrem. Když ho mám teď, tak se to příští rok, doufám, povede.“

Martin Wasserbauer je chlapík s vizáží motorkáře - má dlouhé vlasy, vousy i tetování. Hrát v jeho věku nejvyšší soutěž je rarita, navíc v takhle výrazně kontaktním sportu jako je americký fotbal.

„Motivaci beru u mladých kluků. Pořád se necítím starý a když vidím ty kluky makat, je to neskutečné. Byli jsme outsidery a teď kluci tak zabrali. Jedu ve vlaku s nimi, tak musím taky,“ myslí Martin Wasserbauer na týmový úspěch.

S ostravskými Steelers se znovu dokázali dostat mezi elitu. „Vloni jsme byli outsidery, letos jsme druzí… Kdyby to člověk vyhrál, může se cítit jinak, ale jsem spokojený,“ přemýšlí Martin Wasserbauer.

A tak se bude po práci i v padesáti letech vydávat na tréninky, běhat a dřít. A snažit se pomoct spoluhráčům z týmu Ostrava Steelers.