'Nedá se říct, že do města dorazil nový šerif'. Oren Amiel povýšil na hlavního kouče Nymburka

Basketbalový Nymburk má za sebou řadu změn, ale ta možná největší klub letos teprve čeká. Přes léto se výrazně obměnil kádr, během sezony muselo vedení narychlo shánět nového trenéra mužského týmu a mezitím jedná o změně vlastníka. Jako náhradu za dlouholetého a úspěšného hlavního kouče Ronena Ginzburga z Izraele, který se přesunul natrvalo a na plný úvazek k národnímu týmu, si vedení vybralo jeho asistenta a krajana Orena Amiela. Nymburk 7:05 13. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči BK Nymburk (v bílých dresech) | Foto: ČTK

„Ta situace nebyla jednoduchá a v mnohém unikátní. Nestává se často, aby trenér odcházel, když o něj má klub zájem a není ani jiný důvod na změnu, protože tým fungoval a byl úspěšný. Takže mojí prací je, rozvíjet to, co nám šlo a pokusit se v jeho stopách pokračovat. Nic speciálního,“ říkal po svém jmenování Oren Amiel - dlouholetý Ginzburgův spolupracovník.

České basketbalistky na úvod kvalifikace o mistrovství Evropy porazily vysoko Německo Číst článek

„Máme podobný pohled na basketbal, takže systémy měnit nebudu. Navíc mluvím k hráčům stejným jazykem. Není moc času na změny, ale ani nejsou potřeba. Jen do toho chci dát trochu něco svého. Ale nedá se říct, že do města dorazil nový šerif.“

Amiel už v minulosti při akcích národního týmu Středočechy v podstatě trénoval. Třeba právě v přípravě na tuhle sezonu, kdy česká reprezentace hrála na mistrovství Evropy. Teď už je to ale přece jen jiné.

„Jasně, že jo. I jako asistent jsem toho dělal hodně, ale teď za svou práci potažmo výsledky ponesu i sám zodpovědnost. Přináší to víc stresu. Nicméně zkusil jsem si to před lety v Izraeli a těším se. Takový je život trenéra a já si ho vybral.“

Návrat po 20 letech. Basketbalista Jiří Welsch odehraje příští sezonu v Pardubicích Číst článek

Pro samotné basketbalisty se toho ale příliš nemění. „Oren tady byl šest let jako asistent. Myslím, že to od vedení byl rozumný krok angažovat ho jako hlavního trenéra. Zná tohle prostředí, zná české hráče, důkladně zná i tým. A ani hra se moc nezměnila, taky vyznává rychlou hru s rychlým přechodem do protiútoku,“ potvrzuje nymburská pivotmanská stálice Petr Benda.

Oren Amiel by si přál, aby díky takovému přístupu byl aspoň ze 30% úspěšný jako jeho předchůdce, který byl u deseti domácích titulů Nymburka.