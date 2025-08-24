Při závodě na Plzeňsku se zranilo šest mladých cyklistů, pro jednoho z nich letěl vrtulník
Při poslední etapě etapového závodu jezdců do 23 let West Bohemia Tour se v neděli při hromadném pádu zranilo šest mladých cyklistů. Nehoda se stala u Křečova na severním Plzeňsku, jednoho zraněného cyklistu transportoval do nemocnice vrtulník letecké záchranné služby, ostatní zraněné odvezly sanitky, řekla v neděli policejní mluvčí Karolína Korčíková.
Závod pokračuje dál. „Stala se nehoda, spadlo šest závodníků v relativně vysoké rychlosti. To se při závodech bohužel stává. Zranění byli převezeni do zdravotnického zařízení, byli při vědomí, stabilizovaní, nejsou v ohrožení života,“ řekl ředitel závodu Petr Kubias.
Připravujeme podrobnosti.