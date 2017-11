Nejdřív odmaturovat, pak do Texasu. Golfistka Kousková se vydá po stopách Jordana Spiethe

Nejlepší tuzemská amatérská golfistka Sára Kousková se stane první Češkou v americkém univerzitním týmu Texas Longhorns. Osmnáctiletá hráčka podepsala v tomto týdnu smlouvu s texaskou univerzitou v Austinu, stala se tak oficiálně její studentkou a získala zároveň stipendium na tamní golfový program. Praha 20:04 10. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sára Kousková při podpisu smlouvy s University of Texas | Zdroj: archiv Sáry Kouskové

„Mým snem je dostat se na LPGA Tour, což je nejvyšší golfová túra. Je to obrovská příležitost, jsem opravdu šťastná,“ říká Sára Kousková a dodává, proč by ji studium na texaské univerzitě mělo v cestě za snem pomoct.

„Takové podmínky, jaké jsou v Texasu nebo na amerických univerzitách, nejdou v České republice i kvůli počasí zařídit. V Texasu je stále počasí na to hrát golf. Vzhledem k tomu, že je to v Americe, je to blíže té túře. Hráči tam dozrávají po herní i lidské stránce,“ říká momentálně nejlepší česká amatérská golfistka.

Univerzitní tým Texas Longhorns posílí až za rok, tedy v sezoně 2018/2019. Už teď se ale na své angažmá těší.

„Byla jsem na oficiální návštěvě, potkala jsem se s celým týmem, koučem i asistentkou. Kouč Ryan je skvělý člověk. Když jsme poprvé poznali, věděla jsem, že je to člověk, se kterým chci nadále pracovat,“ přiznává Sára Kousková.

Bez maturity nemůže odjet

Právě zmiňovaný trenér Ryan Murphy prohlásil, že je z příchodu Kouskové nadšený. Podle něj je to momentálně jedna z nejvýše postavených juniorek na světě. Ale než se Kousková vydá za oceán, musí v letošním roce splnit jedinou věc - maturitu.

Studuje totiž poslední rok na Gymnáziu Oty Pavla v Radotíně a bude proto muset v letošní sezoně myslet nejenom na golf. „Bez maturity bych nemohla odjet, takže je to základní úkol.“

Pokud Sára Kousková odmaturuje, může na univerzitě v Texasu vykročit třeba ve stopách někdejší světové jedničky Jordana Spiethe, který tamním golfovým programem také prošel.