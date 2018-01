Nejenom za Satoranským. Trenér basketbalové reprezentace navštívil v zámoří i hráče z univerzit

Univerzitní basketbalovou soutěž v Severní Americe hraje hned několik českých mladíků. Dva z nich se dokonce potkávají v jednom týmu. David Pekárek a Prokop Slanina hájí barvy univerzity Fordham v New Yorku a právě tyto dva hráče při své inspekční cestě po zámoří navštívil kouč národního týmu Ronen Ginzburg. New York 18:46 15. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští basketbalisté David Pekárek a Prokop Slanina (vpravo) | Foto: Václav Rokyta | Zdroj: Český rozhlas

„Je to pěkný, že se přišli podívat, že ukázali o nás zájem, o hráče co jsme v Americe. Jsme za to oba s Prokopem vděční, že se za námi zastavil,“ řekl Radiožurnálu basketbalista David Pekárek.

Pekárka návštěva reprezentačního kouče potěšila, stejně jako jeho parťáka z Fordhamské univerzity Prokopa Slaninu. Že by ale cítil větší tlak, to prý rozhodně ne.

„Já jsem se připravoval na zápas stejně, jako se připravuju na všechny ostatní. Nebylo to nijak, že by mě to omezovalo,“ má jasno Slanina.

Ronen Ginzburg přejel do New Yorku z Washingtonu, kde předtím navštívil Tomáše Satoranského v NBA. Zatím viděl pouze jeden zápas Pekárka a Slaniny. Duel, který Fordham prohrál s Davidsonem 45:75, se mu ale nehodnotil příliš lehce.

„Oba týmy hrály po celou dobu zónově, což v Evropě tak často nehrajeme. Půjdu se ale podívat na jejich úterní trénink. Oba hráči mají totiž potenciál na reprezentaci. Je dobře, že má Česko hráče na takové úrovni,“ potěšilo trenéra české reprezentace.

Na amerických univerzitách hraje víc českých basketbalistů a kouč Ginzburg pro ně proto v budoucnu možná uspořádá i přípravný kemp.

Na otázku, jestli je pro mladé basketbalisty lepší odejít na univerzitu do Ameriky nebo zůstat v Evropě, ale jednoznačnou odpověď nemá. Své o tom ví právě i David Pekárek, který v USA hraje a studuje třetím rokem.

„Je důležité na jakou univerzitu a kam se člověk případně odhodlá jít, protože ne všude je to ideální. Ale za sebe to určitě můžu doporučit,“ popisuje Pekárek a svého rozhodnutí zkusit univerzitní soutěž v USA prozatím nelituje ani Prokop Slanina.