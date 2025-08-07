Pastrňák je podle Forbesu nejlépe placeným českým sportovcem. Kromě tradičních sportů boduje i poker
Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes druhým rokem po sobě hokejový reprezentant David Pastrňák. Devětadvacetiletý útočník Bostonu v NHL si v minulé sezoně vydělal 305 milionů korun. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců ve čtvrtek na svém webu.
Pastrňák loni vystřídal v čele pořadí fotbalistu Patrika Schicka díky nové smlouvě s Bruins, která mu v uplynulé sezoně vynesla 13 milionů dolarů (přes 275 milionů korun). Forbes sestavuje žebříček za období od července do června následujícího roku jako součet mzdy od klubu či prize money a peněz od sponzorů.
Na druhém místě je stejně jako loni hokejista Tomáš Hertl z Vegas s výdělkem 237 milionů korun. První trojici doplňuje další hráč NHL Filip Hronek z Vancouveru s částkou 220 milionů korun.
Obránce Hronek odsunul z pomyslných stupňů vítězů Schicka (190 milionů korun). Reprezentační útočník nicméně v minulých dnech podepsal v Leverkusenu nový kontrakt do roku 2030, který mu přinese lepší finanční ohodnocení.
Páté místo v žebříčku patří kapitánovi fotbalové reprezentace Tomáši Součkovi z West Hamu, jenž si vydělal 152 milionů korun. Zbytek elitní desítky tvoří hokejisté NHL Martin Nečas, Ondřej Palát, Petr Mrázek, Pavel Zacha a Filip Chytil.
Hned za nimi je na 11. místě hráč pokeru Roman Hrabec (102 milionů korun), první z celkově tří zástupců této karetní hry v žebříčku 25 nejlépe placených českých sportovců. Až za ním je jako první žena tenistka Barbora Krejčíková, která si i díky loňskému wimbledonskému triumfu a startu na Turnaji mistryň vydělala 99 milionů korun.
Nejlépe placení čeští sportovci v sezoně 2024/25 (v milionech korun):
1. David Pastrňák (hokej), 305
2. Tomáš Hertl (hokej), 237
3. Filip Hronek (hokej), 220
4. Patrik Schick (fotbal), 190
5. Tomáš Souček (fotbal), 152
6. Martin Nečas (hokej), 139
7. Ondřej Palát (hokej), 115
8. Petr Mrázek (hokej), 112
9. Pavel Zacha (hokej), 110
10. Filip Chytil (hokej), 107
11. Roman Hrabec (poker), 102
12. Barbora Krejčíková (tenis), 99
13. Radko Gudas (hokej), 93
14. Adam Hložek (fotbal), 71
15. Martin Kabrhel (poker), 70
16. Jakub Menšík (tenis), 67
17. Vítek Vaněček (hokej), 67
18. Karolína Muchová (tenis), 66
19. Pavel Kadeřábek (fotbal), 65
20. Tomáš Macháč (tenis), 64
21. Karel Vejmelka (hokej), 64
22. Radek Faksa (oba hokej), 64
23. Antonín Barák (fotbal), 58
24. Michael Sklenička (poker), 58
25. Jan Rutta (hokej), 58