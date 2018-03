Nejšílenější cesta, co jsem zatím zažil mezi dvěma utkáními, říká po zápase na Islandu basketbalista Auda

Postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa mohli mít čeští basketbalisté už zajištěný, ale po první porážce ve skupině na půdě Islandu si musí počkat. Dotáhnout dobře rozehranou skupinu a dokázat, že šlo o chvilkové zaváhání, budou chtít Češi na konci června. 16 hodinového přesunu napříč Evropou už se obávat nemusí, představí se fanouškům v Pardubicích. Praha 16:38 3. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká basketbalová reprezentace | Foto: Václav Mudra | Zdroj: ČBF

Po obratu a vítězné koncovce na úvod druhého kvalifikačního okna v Bulharsku se za dalších 48 hodin tenhle scénář úplně zopakovat nepodařilo. Čeští basketbalisté sice v závěru na Islandu dotahovali dvoucifernou ztrátu, ale nakonec poprvé prohráli - o bod.

„Byl jsem rád za to, že i když už jsme prohrávali velkým počtem bodů, že jsme to nevzdali a vrátili jsme se do zápasu,“ říkal Radiožurnálu třetí nejlepší český střelec v kvalifikaci Patrik Auda, který na Islandu zapsal v českém dresu nejvíc bodů a to o třiadvacet.

Poprvé Češi poznali hlavní záludnosti nového formátu kvalifikace - letecký ale komplikovaný přesunu prakticky přes celou Evropu, taktickou přípravu i odpočinek na letišti v Londýně, přílet do dalšího časového pásma nad ránem v den zápasu. To reprezentanti neznají ani z klubů.

„Za sebe musím říct, že tohle byla asi nejšílenější cesta, co jsem zatím zažil mezi dvěma utkáními,“ přiznal jeden z krajánků v národním týmu, pivot polské Rosy Radom Patrik Auda, který v osmadvaceti zároveň patří k nejzkušenějším.

Zatím svůj nejlepší výkon v kvalifikaci tedy český silák, který tráví hodně času v posilovnách, podal ve chvíli výrazné nepohody.

Pomohlo mu k tomu třeba i působení v americké univerzitní soutěži a po návratu do Evropy čtyři zahraniční štace. Ani tam rodák z Ivančic u Brna zcela nezapomněl hantec, jak dokázal v rozhovoru pro ČBF - cestou do šatny.

„Kdybyste všichni chtěli přijet do Brna z Práglu, tak přijeďte. Půjdeme na Prígl, dáme škopek, jestli bude zonsna. Přijdou nějací kocóři, to bude fajnové den,“ odpovídal Auda.

Na takový výlet s případnými zájemci ale bude mít Auda čas, až mu skončí klubové povinností, na které bude zřejmě navazovat příprava s národním týmem na další kvalifikační okno.

Na přelomu června a července se totiž čeští basketbalisté představí proti Finsku a Bulharsku na domácí palubovce v Pardubicích a každá výhra, může hrát v případné další části kvalifikace svou roli, tam totiž budou čekat výrazně silnější protivníci.