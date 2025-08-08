‚Nejsme terčem vtipů, oni jsou problém.‘ Při zápasech ženské NBA diváci házeli na hřiště sexuální hračky
Při zápasech nejvyšší ženské basketbalové ligy ve Spojených státech amerických (WNBA) došlo ke čtyřem incidentům, kdy někdo hodil na hrací plochu sexuální hračku. Informuje o tom server Sky Sport, podle kterého zatím úřady zatkly jednoho muže. „Tito lidé by měli být hnáni k odpovědnosti. My nejsme terčem vtipů – oni jsou problém a my musíme přijmout opatření,“ prohlásila trenérka týmu Minnesota Lynx Cheryl Reeve.
Naposledy někdo z diváků hodil sexuální pomůcku v závěrečných vteřinách čtvrtečního zápasu, ve kterém Atlanta Dream porazila Chicago Sky 86:65. Předchozí incidenty se staly v Atlantě 29. července, v Chicagu minulý pátek a v Los Angeles v úterý, připomíná server Sky Sport.
Organizace WNBA vydala v reakci na tyto incidenty prohlášení, ve kterém uvádí: „Bezpečnost a pohodlí všech osob v našich arénách je pro naši ligu nejvyšší prioritou. Jakékoli předměty hozené na hřiště nebo do hlediště mohou představovat bezpečnostní riziko pro hráčky, rozhodčí a fanoušky.“
„V souladu s bezpečnostními standardy WNBA pro arény bude každý fanoušek, který úmyslně hodí předmět na hřiště, okamžitě vykázán a kromě toho, že bude zatčen a stíhán místními úřady, mu hrozí minimálně roční zákaz vstupu,“ dodala organizace.
V americkém státu Georgia policie v sobotu zatkla muže, který byl podle policejní zprávy obviněn z toho, že během zápasu 29. července hodil na hřiště sexuální hračku. Je obviněn z výtržnictví, neoprávněného vstupu, veřejného pohoršení a obscénního vystavování. Zpráva uvádí, že muž řekl policii, že „to měl být vtip, který se měl stát virálním“.
K incidentům se přihlásili tvůrci memové mince Green Dildo Coin (DILDO). Mluvčí kryptoměnové skupiny pod podmínkou anonymity řekl USA Today Sports, že jejich záměrem není nikomu ublížit. Rovněž vyvrátil jakékoli tvrzení, že sexuální hračky byly projevem neúcty vůči sportovkyním.
„Neudělali jsme to proto, že bychom neměli rádi ženské sporty, nebo proto, že některé z příběhů, které jsou momentálně populární, jsou směšné,“ řekl. „Vytváření rozruchu na zápasech se děje v každém sportu, že? Viděli jsme to v NFL, viděli jsme to v hokeji, víte. Fanoušci dělají náhodné věci, aby více či méně upoutali pozornost,“ doplnil.
‚Sexualizace žen‘
Obránkyně Indiana Fever Sophie Cunningham, kterou v úterý během zápasu proti Los Angeles Sparks téměř zasáhl jeden z předmětů hozených na hřiště, následně ve svém podcastu řekla: „Jak nás kdy budou brát vážně?“
Žádná jiná profesionální sportovní liga v USA se dosud nesetkala s podobnými incidenty se sexuálními hračkami, což vyvolalo online diskusi o rozhodnutí pachatelů házet je během zápasů ženské ligy.
„Sexualizace žen trvá už po staletí. Tohle je její nejnovější verze. Není to vtipné. Nemělo by to být terčem vtipů,“ řekla trenérka Minnesota Lynx Cheryl Reeve.
„Sexualizace žen se používá k jejich potlačování a tohle není nic jiného. Tito lidé by měli být hnáni k odpovědnosti. My nejsme terčem vtipů – oni jsou problém a my musíme jednat,“ dodala.
Útočnice New York Liberty Isabelle Harrison minulý týden zveřejnila na síti X příspěvek, ve kterém napsala: „Bezpečnost arény?! Haló?! Prosím, zlepšete se. Není to vtipné. Nikdy to nebylo vtipné. Házení čehokoliv na hřiště je velmi nebezpečné.“
Sexuální hračky házené na hřiště obvykle neobsahují kovové prvky, což znamená, že detektory kovů v arénách je nedokážou odhalit. V důsledku toho čelí bezpečnostní týmy arén výzvám při zachycování těchto předmětů, řekl Ty Richmond, prezident divize eventových služeb společnosti Allied Universal Security, která poskytuje bezpečnostní služby určitým arénám NBA, WNBA, NFL, MLB a MLS.
„Ne všechny stadiony používají konzistentní kontrolní proces, který dokáže (sexuální hračky) detekovat, protože to by vyžadovalo prohledávání, otevírání tašek a zákaz tašek. (Je to) konflikt mezi účelností, tedy vpuštěním fanoušků do arény a na místo konání, což je důležitá otázka, a bezpečností a ochranou,“ řekl Richmond.